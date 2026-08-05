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وزير الخارجية ونظيره المصري يشددان على دعم القضية الفلسطينية وعلى أولوية خفض التصعيد في المنطقة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 06:46 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي، أهمية مواصلة دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصون مقدساته، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات.
 
وشدد الوزيران ، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الأردنية عمان، بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس، على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين العربي والإقليمي، وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.

 
وأكد الوزيران على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الأمنية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم العمل العربي المشترك والإسهام في مواجهة التحديات الراهنة وصون أمن واستقرار الفضاءات العربية والأفريقية والمتوسطية.
 

وجدد الجانبان التأكيد على عمق وتميز العلاقات التونسية المصرية وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة وأواصر أخوية متينة، مشيدين بما يشهده التعاون الثنائي من تطور إيجابي في مختلف المجالات، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء به إلى مستويات أرحب.
 
وثمّن الوزيران النتائج الإيجابية التي أفضت إليها أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة المنعقدة بالقاهرة في سبتمبر 2025، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها في الآجال المتفق عليها، من أجل دعم نسق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقطاعات الحيوية ومنها الكهرباء والطاقات المتجددة والبنية التحتية والثقافة، بما يفتح آفاقا أوسع للشراكة والتكامل بين البلدين.
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