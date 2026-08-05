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شركة النقل بتونس تلاحق المتورطين في إلقاء الفضلات على السكة الحديدية بمحطة الكرم

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Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Août 2026 - 06:39 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكدت شركة النقل بتونس أنها ستتخذ، بالتنسيق مع السلط الأمنية والمحلية، كل الإجراءات القانونية والتتبعات العدلية ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمرفق العام أو تهديد سلامة حركة القطارات، وذلك إثر تعمد عدد من المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلقاء فضلات منزلية ونفايات على السكة الحديدية بمحطة الكرم .



وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء، أن هذه التجاوزات طالت حرمة السكة الحديدية للخط الرابط بين تونس وحلق الوادي والمرسى، مما شكّل خطرا على سلامة جولان القطارات، فضلا عن انعكاساتها السلبية على البيئة وعلى جمالية المحيط.

واعتبرت أن تكرار هذه السلوكيات يمثل اعتداء على الملك العمومي للسكك الحديدية، مؤكدة أنها لا تقتصر على تعطيل المرفق العام وتعريض سلامة القطارات للخطر، بل تعد أيضا أفعالا يجرّمها القانون.

ودعت شركة النقل بتونس المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة إلى الالتزام بقواعد النظافة والكف عن إلقاء الفضلات داخل حرم السكة الحديدية، حفاظا على سلامة حركة القطارات وصيانة المرفق العام.
يُذكر أن أعوان فريقي النظافة المسائي والليلي التابعين للشركة تدخلوا لتأمين نظافة فضاء محطة الكرم ورفع الفضلات المتراكمة على مستوى السكة الحديدية، في إطار المحافظة على سلامة استغلال الخط الحديدي والحد من الانعكاسات البيئية لهذه الممارسات.
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