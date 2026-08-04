أريانة : انطلاق أشغال أوّل ملعب حي لكرة القدم المصغّرة بعمادة رواد بعد سنوات من التعطيل 

انطلقت، اليوم الثلاثاء ، أشغال مشروع تهيئة أوّل ملعب حي لكرة القدم المصغّرة بمنطقة رواد الشاطئ، استجابة لانتظارات متساكني المنطقة، بعد أن ظل المشروع معطلاً لسنوات.وكشفت كاهية مدير الإعلام ببلدية رواد ، إلهام السلامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المشروع بلدي ومدة إنجازه 95 يوما، بكلفة جملية تقدر بـ349 ألف دينار، ممول بالكامل من الموارد الذاتية لبلدية رواد، ويتنزل في إطار دعم البنية التحتية الرياضية وتقريب الفضاءات الرياضية من الشباب والأطفال.ويشمل المشروع إنجاز ملعب معشب بالعشب الاصطناعي بمساحة 46 مترا على 24 مترا، مع تهيئة محيطه بشباك لحماية الملعب وسياج خارجي، إضافة إلى إحداث مأوى للسيارات، بما يوفر الظروف الملائمة لاستقبال مستعملي الفضاء الرياضي.وتضم مكونات المشروع وحدة تركيبية جاهزة تضم مكتبا ووحدة صحية ، مع برمجة اقتناء وحدة ثانية، وفق ما أكدته المسؤولة ذاتها.وأشارت السلامي، إلى أن المشروع لا يقتصر على ملعب كرة القدم المصغرة، إذ توجد قطعة أرض بيضاء محاذية له، تدرس البلدية إمكانية برمجتها مستقبلا لإنجاز ملعب حي لكرة السلة، بما يساهم في تنويع الفضاءات الرياضية لفائدة شباب المنطقة.ومن المنتظر أن يتم استغلال الملعب مجاناً من قبل الجمعيات المحلية ومتساكني منطقة رواد، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الشباب والرياضة، بهدف تشجيع الأنشطة الرياضية.وأكد عضو المجلس المحلي برواد، ناجي النفيظ، لوات، أن هذا المشروع يعد من بين المشاريع التي ظلت معطلة لسنوات، وأن المجلس المحلي عمل على الدفع نحو التنفيذ، معتبرا أن إنجاز أول ملعب حي بعمادة رواد يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره من قبل أهالي المنطقة.وبين أن هذا المشروع يُنتظر أن يساهم ، بعد استكمال أشغاله، في توفير فضاء رياضي لفائدة شباب وأطفال رواد الشاطئ، يحميهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.وأضاف أن هناك العديد من المشاريع المعطلة تهم المنطقة لا تزال في انتظار الإنجاز، منها التي تم إدراجها ضمن مخطط التنمية القادم 2026/2030.