JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:04 Tunis

دوري الأمم الافريقية لكرة السلة 3×3 : فوزان للمنتخب التونسي في الاناث وهزيمتان للذكور

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a7256a68d53b9.95225159_qginophlfemkj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 22:16 قراءة: 1 د, 0 ث
      
حقق المنتخب التونسي لكرة السلة 3×3 اناث لأقل من 23 سنة اليوم الثلاثاء فوزين على كل من الجزائر بنتيجة 14 -9 و كينيا بنتيجة 20-18 ضمن منافسات اليوم الثاني لدوري الأمم الافريقية للعبة المؤهلة لبطولة العالم (الصين 2026) التي تستضيفها مدينة المنستير من 3 الى 8 أوت الجاري.

وكان المنتختب التونسي قد استهل أمس مشواره في البطولة بهزيمة أمام المنتخب الأوغندي بنتيجة 9 - 16 قبل أن يتدارك في لقاءه الثاني بالفوز على نظيره الكيني بنتيجة 16 -8.

ويتكون المنتخب التونسي من ريم العربي، وملاك سلامة، ونور نصري، وهند الشيحي، وملكة بن فرج وابتهال العباسي.
وعلى عكس منتخب الفتيات، وفي ذات المنافسة، انهزم المنتخب التونسي للفتيان لأقل من 23 سنة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 14-15 وأمام المنتخب المصري بنتيجة 11-14.
وكان المنتخب التونسي قد استهل أمس مشواره بالفوز على المنتخب الكيني بنتيجة 14-15 قبل أن ينهزم في لقاءه الثاني أمام المنتخب المصري بنتيجة 21-22.

ويتكون المنتخب التونسي من أمان الله الحامي، ومحمد الطرهوني، ووسام القيسي، وأحمد البدوي، وأحمد مشمش، وعزيز المغيربي.
يذكر أنّ دوري الأمم الافريقية (ذكورا واناثا) هي تصفيات مؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل في مدينة ووهان الصينية، حيث سيتأهل في أعقاب نهاية المنافسة الفريق الحائز على أعلى عدد من النقاط الى بطولة العالم للعبة .
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334020

babnet

كل الأخبار...

23:04 - الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تعزّز كفاءات المتفقدين والمراقبين العموميين بدورات في التفقد والذكاء الاصطناعي
22:47 - سبيس إكس تحقق نموا قياسيا في الإيرادات رغم استمرار الخسائر
22:44 - القضاء المصري يحيل أوراق سارة خليفة إلى المفتي في قضية "المخدرات الكبرى"
22:37 - أريانة : انطلاق أشغال أوّل ملعب حي لكرة القدم المصغّرة بعمادة رواد بعد سنوات من التعطيل 
22:16 - دوري الأمم الافريقية لكرة السلة 3×3 : فوزان للمنتخب التونسي في الاناث وهزيمتان للذكور
22:12 - الإدارة العامذة للأداءات تطلق منصّة إلكترونيّة للتّصريح في الوجود (الباتيندة) عن بُعد لفائدة الأفراد والمهنيذين
22:10 - وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة بمختلف جهات الجمهورية
21:37 - الكنفدرالية التونسية للقابلات تدعو إلى تقييم نقل نشاط التلقيح إلى قسم التوليد بعقارب
21:35 - تحضيرا لالعاب المتوسط (تارنتو 2026-الكرة الطائرة): المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره المغربي 3-صفر
21:09 - القيروان: تحرير 231 محضرا اقتصاديا وحجز كميات من المواد المدعمة خلال شهر جويلية المنقضي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 أوت 2026 | 20 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:25
16:14
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet41°
33° Babnet
الــرياح:
2.23 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
37°-28
35°-26
37°-26
38°-26
  • Avoirs en devises 23381,2
  • (04/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37890 DT
  • (04/08)
  • 1 $ = 2,93117 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/08)     772,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/08)   29782 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio