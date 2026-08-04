دوري الأمم الافريقية لكرة السلة 3×3 : فوزان للمنتخب التونسي في الاناث وهزيمتان للذكور

حقق المنتخب التونسي لكرة السلة 3×3 اناث لأقل من 23 سنة اليوم الثلاثاء فوزين على كل من الجزائر بنتيجة 14 -9 و كينيا بنتيجة 20-18 ضمن منافسات اليوم الثاني لدوري الأمم الافريقية للعبة المؤهلة لبطولة العالم (الصين 2026) التي تستضيفها مدينة المنستير من 3 الى 8 أوت الجاري.وكان المنتختب التونسي قد استهل أمس مشواره في البطولة بهزيمة أمام المنتخب الأوغندي بنتيجة 9 - 16 قبل أن يتدارك في لقاءه الثاني بالفوز على نظيره الكيني بنتيجة 16 -8.ويتكون المنتخب التونسي من ريم العربي، وملاك سلامة، ونور نصري، وهند الشيحي، وملكة بن فرج وابتهال العباسي.وعلى عكس منتخب الفتيات، وفي ذات المنافسة، انهزم المنتخب التونسي للفتيان لأقل من 23 سنة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 14-15 وأمام المنتخب المصري بنتيجة 11-14.وكان المنتخب التونسي قد استهل أمس مشواره بالفوز على المنتخب الكيني بنتيجة 14-15 قبل أن ينهزم في لقاءه الثاني أمام المنتخب المصري بنتيجة 21-22.ويتكون المنتخب التونسي من أمان الله الحامي، ومحمد الطرهوني، ووسام القيسي، وأحمد البدوي، وأحمد مشمش، وعزيز المغيربي.يذكر أنّ دوري الأمم الافريقية (ذكورا واناثا) هي تصفيات مؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل في مدينة ووهان الصينية، حيث سيتأهل في أعقاب نهاية المنافسة الفريق الحائز على أعلى عدد من النقاط الى بطولة العالم للعبة .