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الكنفدرالية التونسية للقابلات تدعو إلى تقييم نقل نشاط التلقيح إلى قسم التوليد بعقارب

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 21:37 قراءة: 1 د, 15 ث
      
دعت الكنفدرالية التونسية للقابلات وزارة الصحة إلى فتح تقييم مهني وفني لقرار نقل نشاط وحدة التلقيح بصفة وقتية إلى قاعة المراقبة لما بعد الولادة بقسم التوليد بالمستشفى المحلي بعقارب من ولاية صفاقس ، معتبرة أن هذا التنظيم يثير تساؤلات بشأن احترام خصوصية النساء بعد الولادة وجودة الرعاية الصحية.

وأفادت الكنفدرالية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها اطلعت على مراسلة رسمية صادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تفيد بأن نقل نشاط وحدة التلقيح إلى قاعة المراقبة لما بعد الولادة سيتم بصفة وقتية إلى حين استكمال أشغال التهيئة والبناء، مؤكدة احترامها لمؤسسات الدولة مع التشديد على حقها في إثارة المسائل المهنية المتعلقة بحقوق النساء وظروف الرعاية.


واعتبرت أن الإشكال "لا يتعلق بأهمية خدمة التلقيح وإنما باختيار فضاء مخصص لرعاية النساء بعد الولادة"، مشيرة إلى أن هذه القاعة تعد جزءا من مسار الرعاية التوليدية، وأن الطابع الوقتي للإجراء لا يبرر، بحسب تقديرها، تغيير وظيفتها.


وأضافت أنها تلقت إفادات من قابلات تفيد باقتراح إيواء النساء بعد الولادة في نفس فضاءات النساء في حالة مخاض، وهو ما رأت أنه يثير انشغالات مهنية نظرا لاختلاف احتياجات الفئتين، كما أثارت تساؤلات بشأن تأثير وجود نشاط التلقيح داخل محيط قسم النساء والتوليد على خصوصية هذا الفضاء.
وثمنت الكنفدرالية جهود وزارة الصحة في دعم الرعاية الصحية الإنسانية، مؤكدة أنها تلقت أيضا إفادات من بعض القابلات حول تعرضهن لضغوط إثر التعبير عن انشغالات مهنية عبر القنوات الإدارية.
ودعت إلى مراجعة أي إجراء يغير وظيفة الفضاءات المخصصة لرعاية النساء بعد الولادة، وضمان انسجام الحلول المؤقتة مع حقوق المرضى ومعايير السلامة وفتح الحوار مع مهنيي الصحة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم الرعاية.
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