نادي دانكارك يضم التونسي خليل العياري في نطاق الاعارة من باريس سان جيرمان

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أعلن نادي دانكارك المنتمي لبطولة الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم ضم لاعب المنتخب التونسي خليل العياري الى صفوفه قادما من نادي باريس سان جيرمان في نطاق الاعارة وذلك الى غاية 30 جوان 2027.

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد تعاقد مع المهاجم خليل العياري لمدة 5 سنوات قادما من الملعب التونسي بصفقة قدرت بمليون يورو.

يشار الى أنّ خليل العياري صاحب الـ 21 عاما كان ضمن قائمة المنتخب التونسي التي شاركت في مونديال 2026 الذي أقيم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.