تحضيرا لالعاب المتوسط (تارنتو 2026-الكرة الطائرة): المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره المغربي 3-صفر
فاز المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة على نظيره المغربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (25-20 و 25-13 و 25-18) مع اضافة شوط رابع انتهى لصالح المنتخب التونسي( 25-17) في المباراة الودية الاختبارية التي جرت مساء اليوم الثلاثاء بقصر الرياضة بالمنزه استعدادا للدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 اوت إلى غاية 03 سبتمبر 2026 .
و يواصل المنتخب التونسي سلسلة مبارياته الودية بملاقاة المنتخب المغربي مجددا غدا الاربعاء (س18 و 15 دق) ثم يواجه يومي الجمعة 7 و الاحد 9 اوت الجاري منتخب فرنسا (ب) انطلاقا من الساعة 18 و 30 دق.
ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية حيث سيتحول وفد المنتخب الوطني إلى إيطاليا يوم 20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.
و يواصل المنتخب التونسي سلسلة مبارياته الودية بملاقاة المنتخب المغربي مجددا غدا الاربعاء (س18 و 15 دق) ثم يواجه يومي الجمعة 7 و الاحد 9 اوت الجاري منتخب فرنسا (ب) انطلاقا من الساعة 18 و 30 دق.
ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية حيث سيتحول وفد المنتخب الوطني إلى إيطاليا يوم 20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.
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