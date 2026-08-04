تحضيرا لالعاب المتوسط (تارنتو 2026-الكرة الطائرة): المنتخب التونسي يفوز وديا على نظيره المغربي 3-صفر

فاز المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة على نظيره المغربي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (25-20 و 25-13 و 25-18) مع اضافة شوط رابع انتهى لصالح المنتخب التونسي( 25-17) في المباراة الودية الاختبارية التي جرت مساء اليوم الثلاثاء بقصر الرياضة بالمنزه استعدادا للدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تارنتو الإيطالية من 21 اوت إلى غاية 03 سبتمبر 2026 .و يواصل المنتخب التونسي سلسلة مبارياته الودية بملاقاة المنتخب المغربي مجددا غدا الاربعاء (س18 و 15 دق) ثم يواجه يومي الجمعة 7 و الاحد 9 اوت الجاري منتخب فرنسا (ب) انطلاقا من الساعة 18 و 30 دق.​ويتابع المنتخب التونسي تحضيراته ​بتربص مغلق يسبق انطلاق المنافسات الرسمية حيث سيتحول وفد المنتخب الوطني إلى إيطاليا يوم ​20 أوت الجاري لاستكمال بقية التحضيرات.