نوفل عميرة : تحيين أسعار الأدوية لم يغطِّ الكلفة المتكبدة من قبل الصيدلية المركزية

قال الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، "إن تحيين وتعديل أسعار الأدوية لم يُغطِّ الكلفة التي تتكبدها الصيدلية المركزية".وأوضح عميرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن تحيين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار، حيث تمت مراجعتها خلال السنة الماضية وكذلك سنتي 2018 و2019 ، غير أن هذه التعديلات لم تمكّن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية.وبيّن أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادات مشطة، موضحًا أن بعض الأصناف شهدت زيادات ببضعة دنانير فقط، وأن الهدف منها لا يتمثل في التأثير على القدرة الشرائية للمواطن بقدر ما يهدف إلى دعم تغطية جزء من الكلفة.وأرجع الصيدلاني الجدل القائم حول التسعيرات الجديدة إلى ما وصفه بغياب الدراية الكافية، إضافة إلى تعمد التضليل من قبل بعض الأطراف، مؤكدًا أن استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية تظل ضمانة أساسية للأمن الصحي.وشدد عميرة على أن أسعار الأدوية في تونس، بعد التحيين الأخير، تبقى مقبولة وفي المتناول، داعيًا إلى تجنب إصدار مواقف لا تراعي مصلحة المواطنين وحقهم في الحصول على الأدوية بما يستجيب لحاجياتهم العلاجية.وللاشارة فقد أصدرت الصيدلية المركزية في 24 جويلية 2026 المنشور عدد 30 لنفس السنة لتحيين رموز بعض الادوية وبالتالي مراجعة أسعارها.