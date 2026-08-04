مباراة ودية: الترجي الرياضي يتعادل مع الحزم السعودي 2 - 2

تعادل الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الثلاثاء مع نادي الحزم السعودي بنتيجة 2 - 2 في لقاء ودي ضمن استعدادات الأحمر والأصفر لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.وجاءت ثنائية الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء الذي أقيم بملعب الشاذلي زويتن، عن طريق حمزة رفيعة.وكان الترجي الرياضي التونسي قد أجرى في الفترة الماضية 3 مباريات ودية فاز في جميعها، حيث انتصر على النجم الخميري 2 - 0 و تقدم ساقية الدائر 3-1 و الاتحاد القرطاجني 2-1.يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي سيستقبل في افتتاح مشواره ببطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستنطلق جولتها الافتتاحية يومي 22 و 23 أوت الجاري النجم الرياضي الساحلي .