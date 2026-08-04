بطولة غرودزيسك للتنس: عزيز دوقاز يبلغ الدور ثمن النهائي
تأهل لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز، المصنف 690 عالميا، إلى الدور ثمن النهائي لبطولة غرودزيسك البولونية المصنفة ضمن بطولات التحدي، إثر فوزه اليوم الثلاثاء على البوسني ميرزا بازيك، المصنف 712 عالميا، بنتيجة شوطين دون رد (6-1 و6-4).
وسيواجه دوقاز في الدور ثمن النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بين النمساوي جويل شفاريزلر، المصنف 182 عالميا، والتشيكي جيري سيزيك، المصنف 1358 عالميا.
وكان اللاعب التونسي قد ضمن تأهله إلى الجدول الرئيسي بعد اجتيازه التصفيات، حيث فاز في الدور الأول على البولوني ألان بوغارسكي، المصنف 1568 عالميا، بنتيجة 6-2 و6-7 و6-1، قبل أن يتغلب في الدور الثاني على اليوناني ديميتريس ساكيلاريديس بنتيجة 6-4 و6-4.
ويعود آخر ظهور لعزيز دوقاز قبل هذه البطولة إلى بطولة واشنطن للتحدي، التي غادرها من الدور الأول للتصفيات بعد خسارته أمام الأسترالي ألكسندر فوسيتش بنتيجة صفر-2 يوم 25 جويلية الماضي.
وتقام بطولة غرودزيسك على ملاعب ذات أرضية صلبة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 98 ألف يورو.
وسيواجه دوقاز في الدور ثمن النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بين النمساوي جويل شفاريزلر، المصنف 182 عالميا، والتشيكي جيري سيزيك، المصنف 1358 عالميا.
وكان اللاعب التونسي قد ضمن تأهله إلى الجدول الرئيسي بعد اجتيازه التصفيات، حيث فاز في الدور الأول على البولوني ألان بوغارسكي، المصنف 1568 عالميا، بنتيجة 6-2 و6-7 و6-1، قبل أن يتغلب في الدور الثاني على اليوناني ديميتريس ساكيلاريديس بنتيجة 6-4 و6-4.
ويعود آخر ظهور لعزيز دوقاز قبل هذه البطولة إلى بطولة واشنطن للتحدي، التي غادرها من الدور الأول للتصفيات بعد خسارته أمام الأسترالي ألكسندر فوسيتش بنتيجة صفر-2 يوم 25 جويلية الماضي.
وتقام بطولة غرودزيسك على ملاعب ذات أرضية صلبة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 98 ألف يورو.
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