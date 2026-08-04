بطولة غرودزيسك للتنس: عزيز دوقاز يبلغ الدور ثمن النهائي

تأهل لاعب التنس التونسي، المصنف، إلىلبطولةالمصنفة ضمن، إثر فوزه اليوم الثلاثاء على البوسني، المصنف، بنتيجة).وسيواجه دوقاز في الدور ثمن النهائي الفائز من المباراة التي تجمع بين النمساوي، المصنف، والتشيكي، المصنفوكان اللاعب التونسي قد ضمن تأهله إلىبعد اجتيازه التصفيات، حيث فاز في الدور الأول على البولوني، المصنف، بنتيجة، قبل أن يتغلب في الدور الثاني على اليونانيبنتيجةويعود آخر ظهور لعزيز دوقاز قبل هذه البطولة إلى، التي غادرها منبعد خسارته أمام الأستراليبنتيجةيومالماضي.وتقام بطولةعلى، ويبلغ مجموع جوائزها المالية