بمناسبة انطلاق بطولة الرابطة 1: وزير الشباب و الرياضة يشدد على مراجعة سلم العقوبات و اتخاذ قرارات صارمة للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب

انعقد اليوم الثلاثاء بمقرّ وزارة الشباب والرياضة اجتماع تحت إشراف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي خصّص للنظر في ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم وذلك بمناسبة انطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لموسم 2027/2026 (المقررة يومي 22 و 23 اوت الجاري) ،وذلك بحضور رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم وممثلين عن الرابطة وإطارات عليا من وزارة الداخليّة .واوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ان الاجتماع خصص لتقييم الوضع الرياضي العام للموسم الماضي وإبراز الهنات والنقائص والشوائب والإشكاليات التي اعترته من أجل تداركها مستقبلا ".وتمّ بالمناسبة وفق ما اوردته الوزارة،عرض شريط فيديو لمدّة عشر دقائق من إنتاج وزارة الداخليّة تضمّن صورا مرعبة لأعمال شغب اقترفتها عناصر من مجموعتين تنتمي لفريق واحد وخلّفت خسائر ماديّة وإصابات بليغة في صفوف الأنصار ولم يسلم منها حتّى أعوان الأمن.وفي إطار التصدّي لهذه الأعمال المشينة، شدّد الوزير على ضرورة مراجعة سلّم العقوبات باتخاذ قرارات صارمة وزجريّة موجعة ضدّ كلّ من تخوّل له نفسه القيام بأعمال عنف والاعتداء على ممتلكات الدولة حفاظا على الأمن العام داعيا أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم والرابطة إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنيّة ووضع نصب أعينهم مصلحة الدولة والأمن العام فوق كلّ اعتبار كما أوصى بعقد اجتماع عاجل لتحديد العقوبات بحسب الأفعال المرتكبة بداية من فرض الخطايا الماليّة واللعب دون حضور الجمهور إلى حدّ خصم النقاط والتدحرج إلى القسم الأسفل على أن تكون هذه الإجراءات الجديدة جاهزة قبيل انطلاق الموسم القادم مؤكّدا على ضرورة تطبيقها بكلّ حزم لقطع دابر هذا الغول الذي ينخر كيان الرياضة التونسيّة ويحول دون تطوّرها.ر/حسني