مجلس وزاري مضيق يحدد التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027

تحفيز النمو والتعويل على الذات



ميزانية قادرة على مواجهة الأزمات



تعزيز الصمود والاستثمار



أبرز أولويات ميزانية 2027



عرض لوزيرة المالية



أشرفت، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، علىخُصص للنظر في، في إطار تنفيذوأكدت رئيسة الحكومة أن إعداد مشروع الميزانية يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة، التي تقوم علىواعتمادفي تحقيق التنمية بمختلف الجهات، مع تعزيز مشاركة المواطنين في صياغة الخيارات التنموية**.وأوضحت أن مشروع ميزانيةيرتكز علىعبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق، مع القطع مع الأنماط السابقة في التصرف في الموارد العمومية، وتعزيزباعتباره أحد المبادئ الأساسية للسياسات الاقتصادية.وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إعدادوتداعيات النزاعات الإقليمية خلال سنة، من خلال:* مواصلة العمل لتحقيقوأشارت إلى أن المشروع سيأخذ بعين الاعتبار استمرار، خاصة في، وما تفرضه من تحديات علىوالتجارة الدولية، إلى جانبوتأثيرها على الاقتصاد.وشددت على أن استمرار حالةيفرض اعتمادتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتدفع الاستثمار، وتحققكما اعتبرت أن سنةتمثل محطة مهمة في تنفيذ، بما يستوجب تسريع إنجاز المشاريع والإصلاحات، ومواءمة السياسات المالية والاقتصادية مع الخيارات الوطنية، وفي مقدمتهاواستقلالية القرار الوطني.وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون المالية يهدف إلى المحافظة علىمع توفير الموارد اللازمة لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها:ومنظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز التغطية الصحية.وتعزيز التنمية الجهوية.، وخاصة أصحاب الشهائد العليا.وإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.وقدمتعرضا حول تنفيذوأهم الفرضيات والتوجهات الخاصة بميزانية، مؤكدة أن الاقتصاد الوطني أظهررغم الضغوطات المالية وتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد الدولي.وفي ختام أشغال المجلس، دعت رئيسة الحكومة إلى إعداد مشروع قانون مالية، ويعززويكرسوالعدالة الاجتماعية، بما يتماشى مع أولويات المرحلة.