الادارة الوطنية للتحكيم:" الحيمودي يقرر عدم مواصلة مهامه واختيار البديل سيكون خلال اجتماع المكتب الجامعي القادم" (الناطق الرسمي للجامعة)

اكد بلحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، انسحاب جمال الحيمودي من مهامه كمشرف عام على الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الثلاثاء.اوضح بالسمرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان "المكتب الجامعي تلقى اليوم اشعارا من جمال الحيمودي عبر من خلاله الانسحاب من مهامه كمشرف عام على الادارة الوطنية للتحكيم، وتبعا لذلك سيتم خلال الساعات القادمة الدعوة الى اجتماع للمكتب الجامعي، لاختيار المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم باعتبار اهمية هذا المنصب في سلم اولويات الجامعة".وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت تعيين الجزائري جمال الحيمودي مشرفا عاما على الادارة الوطنية للتحكيم خلال شهر فيفري 2025.يذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 ستنطلق يومي 22 و 23 اوت الجاري.