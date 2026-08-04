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منوبة: حجز 6.3 أطنان من الفارينة المدعمة بمخبزتين مصنفتين بالجديدة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 19:41 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، اليوم الثلاثاء، 6,3 أطنان من الفارينة المدعمة لدى مخبزتين مصنّفتين بمعتمدية الجديدة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وذلك بعد أن تبيّن تعمّد صاحبي المخبزتين عدم تحويل حصتيهما اليومية من الفرينة المدعمة كاملة إلى خبز، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية صحفية "وات". 

وتولّت الفرق الرقابيّة بموجب هذه المخالفات حجز كامل كميّة الفرينة التي تم ضبطها بالمخبزتين، على أن تتم إعادة بيعها بالمسالك القانونية في مرحلة لاحقة، وإيداع حصيلتها المالية بالخزينة العامة للدولة، بالتوازي مع استكمال إجراءات التحرير على صاحبي المخبزتين من أجل ارتكاب مخالفة الإخلال بتراتيب الدعم وعدم الالتزام بتوفير الخبز على كامل فترات اليوم.


 يشار إلى أنّ الإدارة الجهوية للتجارة قد وضعت برنامج مراقبة وعمليات بحث اقتصادي في قطاع المخابز، وانطلقت في تنفيذه منذ نهاية الأسبوع الفارط، وذلك للتثبت من واقع تزود المخابز بالفرينة المدعمة، ومن وضعية تزويد السوق بالخبز، وفق ذات المصدر.
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