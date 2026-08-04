القيروان: تحرير 231 محضرا اقتصاديا وحجز كميات من المواد المدعمة خلال شهر جويلية المنقضي

نفّذت مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان، خلال شهر جويلية المنقضي، 924 زيارة تفقد شملت كافة معتمديات الولاية بما في ذلك المناطق الريفية والأحياء الشعبية، وأسفرت عن تحرير 231 محضرا اقتصاديا وحجز كميات من المواد الأساسية المدعمة.​وأفاد المدير الجهوي للتجارة، فوزي طالب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه الحملات الرقابية أسفرت عن حجز كميات من المواد الأساسية لأسباب احتكارية شملت بالخصوص 2450 كغ من الفارينة المدعمة، و1971 كغ من السكر المخصص للاستهلاك العائلي، و1158 لترا من الزيت النباتي المدعم.​وأضاف أنّ قطاع المواد الفلاحية الطازجة تصدّر قائمة المخالفات بـ 98 مخالفة توزّعت الى 83 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و8 في قطاع الأسماك، و5 في قطاع اللحوم، ومخالفتين في قطاع الدواجن والبيض، يليه قطاع المواد الغذائية الأساسية بـ90 مخالفة، وقطاع المخابز والمرطبات والحلويات بـ 18 مخالفة، ثم قطاع التبغ بـ13 مخالفة، وقطاع المقاهي بـ6 مخالفات، بالإضافة إلى 3 مخالفات في قطاعات أخرى.ومثلت المخالفات التي تمس بنزاهة المعاملات نسبة 76 بالمائة من مجموع المخالفات المرفوعة وعددها 177 مخالفة وشملت بالخصوص عدم إشهار الأسعار (90 مخالفة)، والفوترة (64 مخالفة)، واستعمالات آلات الوزن (23)، اما الممارسات المتصلة بالأسعار والاحتكار فمثلت 24 بالمائة من مجموع المخالفات وعددها 54 مخالفة، وفق نفس المصدر.ولفت طالب إلى أنه تم اتخاذ عقوبات إدارية تكميلية تمثلت في منع مخبزتين من التزود بالفرينة المدعمة، والتقليص في الحصة الشهرية لمخبزة أخرى، إلى جانب دراسة مقترح لمنع 3 مؤسسات لتجارة الجملة من التزود بالزيت النباتي والسكر.