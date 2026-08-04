مستقبل القصرين: هشام السويسي على راس العارضة الفنية للفريق

أعلنت الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بالقصرين (المنتمي لبطولة الرابطة الثانية) عن تعيين هشام السويسي مدربا لأكابر فريق كرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.وسبق لهشام السويسسي أن أشرف على تدريب اتحاد تطاوين ومحيط قرقنة والملعب الصفاقسي وكوكب عقارب.يذكر أنّ مستقبل القصرين كان قد كشف اليوم الثلاثاء عن تركيبة هيئته التسييرية التي جاءت على النحو الاتي:محمد الزعبي : رئيسمبروك الحامدي : نائب رئيسجلول سايحي : نائب رئيسخليل سويلمي : نائب رئيسميزوني منصوري : نائب رئيسماجد بناني : نائب رئيسفوزي عطية : كاتب عامرياض سعداوي : أمين مالوائل اللافي : أمين مال مساعد