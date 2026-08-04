JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 18:38 Tunis

مستقبل القصرين: هشام السويسي على راس العارضة الفنية للفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 18:38 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بالقصرين (المنتمي لبطولة الرابطة الثانية) عن تعيين هشام السويسي مدربا لأكابر فريق كرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.
وسبق لهشام السويسسي أن أشرف على تدريب اتحاد تطاوين ومحيط قرقنة والملعب الصفاقسي وكوكب عقارب.
يذكر أنّ مستقبل القصرين كان قد كشف اليوم الثلاثاء عن تركيبة هيئته التسييرية التي جاءت على النحو الاتي:


محمد الزعبي : رئيس
مبروك الحامدي : نائب رئيس

جلول سايحي : نائب رئيس
خليل سويلمي : نائب رئيس
ميزوني منصوري : نائب رئيس
ماجد بناني : نائب رئيس
فوزي عطية : كاتب عام
رياض سعداوي : أمين مال
وائل اللافي : أمين مال مساعد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334007

babnet

كل الأخبار...

18:38 - مستقبل القصرين: هشام السويسي على راس العارضة الفنية للفريق
18:33 - المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي الى غينيا عبر رحلة جوية
18:10 - وزير الدفاع يدشّن مشروع توسعة الحيّ العسكري “الشهيد الوكيل أعلى رابح العوّادي"
18:05 - حوالي 95 بالمائة من الامراض الجلدية كالتعفن البكتيري المتأتي من السباحة في المياه الملوثة تصيب الاطفال
18:05 - مجموعة من نواب الشعب تعتبر أن معالجة أزمة الدواء ترتبط بمنظومة كاملة تحتاج الى إصلاح عميق
17:58 - مدير عام الستاغ يوجّه رسالة شكر وتقدير لشركة الكهرباء الجزائرية تقديرا للدعم المتواصل في تزويد تونس بالكهرباء
17:53 - اجتماع عمل يستعرض برنامج استئناف نشاط الشركة التونسية الهندية للأسمدة "تيفارت"
17:45 - وزارة الصحة: الأربعاء 5 أوت 2026 آخر أجل للتسجيل لاختيار الاختصاصات الطبية
17:43 - وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026
17:40 - الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يطلق الدورة الثانية من "أكاديمية المواهب" لفائدة الشباب التونسي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 أوت 2026 | 20 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:25
16:14
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet40°
38° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
37°-28
36°-26
36°-27
38°-26
  • Avoirs en devises 23381,2
  • (04/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37890 DT
  • (04/08)
  • 1 $ = 2,93117 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/08)     772,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/08)   29782 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio