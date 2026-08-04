مستقبل القصرين: هشام السويسي على راس العارضة الفنية للفريق
أعلنت الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بالقصرين (المنتمي لبطولة الرابطة الثانية) عن تعيين هشام السويسي مدربا لأكابر فريق كرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.
وسبق لهشام السويسسي أن أشرف على تدريب اتحاد تطاوين ومحيط قرقنة والملعب الصفاقسي وكوكب عقارب.
يذكر أنّ مستقبل القصرين كان قد كشف اليوم الثلاثاء عن تركيبة هيئته التسييرية التي جاءت على النحو الاتي:
محمد الزعبي : رئيس
مبروك الحامدي : نائب رئيس
جلول سايحي : نائب رئيس
خليل سويلمي : نائب رئيس
ميزوني منصوري : نائب رئيس
ماجد بناني : نائب رئيس
فوزي عطية : كاتب عام
رياض سعداوي : أمين مال
وائل اللافي : أمين مال مساعد
وسبق لهشام السويسسي أن أشرف على تدريب اتحاد تطاوين ومحيط قرقنة والملعب الصفاقسي وكوكب عقارب.
يذكر أنّ مستقبل القصرين كان قد كشف اليوم الثلاثاء عن تركيبة هيئته التسييرية التي جاءت على النحو الاتي:
محمد الزعبي : رئيس
مبروك الحامدي : نائب رئيس
جلول سايحي : نائب رئيس
خليل سويلمي : نائب رئيس
ميزوني منصوري : نائب رئيس
ماجد بناني : نائب رئيس
فوزي عطية : كاتب عام
رياض سعداوي : أمين مال
وائل اللافي : أمين مال مساعد
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334007