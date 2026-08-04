المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي الى غينيا عبر رحلة جوية

أمنت المنظمة الدولية للهجرة بتونس، اليوم الثلاثاء، العودة الطوعية لـ127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الادماج.وتتألف المجموعة، حسب بلاغ للمنظمة، من 88 رجلا و 17 امرأة و 22 طفلا، ولفتت الى أنها تولت منذ جانفي 2026 دعم 4305 مهاجرين في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الاصلية إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمانا للمهاجرين في مسار إعادة الادماج المستدام.وذكرت المنظمة أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج هي غينيا وكوت ايفوار والكامرون، مضيفة أن هذا البرنامج الذي أطلقته جاء بالتنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الديبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ ويتنزل في إطار مشروع "حماية وعودة وإعادة إدماج المهاجرين في شمال افريقيا" والممول من الاتحاد الاوروبي والسويد والدنمارك والنرويج.