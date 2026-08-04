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الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تعزّز كفاءات المتفقدين والمراقبين العموميين بدورات في التفقد والذكاء الاصطناعي

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 23:04 قراءة: 1 د, 19 ث
      
نظّمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤخرا، دورتين تكوينيتين لفائدة المتفقدين الإداريين والماليين والمراقبين العموميين، في إطار دعم القدرات المهنية وتطوير أساليب العمل الرقابي عبر اعتماد المناهج الحديثة والتقنيات الرقمية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشملت الدورة الأولى تكوينا حول أساسيات ومنهجيات التفقد لفائدة متفقدين إداريين وماليين من مختلف الوزارات.


وسعت الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدرتهم على توظيف الأدوات والمنهجيات الحديثة في إنجاز مهام التفقد، إلى جانب توحيد مناهج العمل بين مختلف التفقديات.


وركّز البرنامج التكويني على مختلف مراحل عملية التفقد، بدءا من التخطيط للمهمات وإدارتها، مرورا بتقنيات التقصي وجمع الأدلّة وتحليل المعطيات وتقييمها، وصولا إلى منهجية صياغة الملاحظات والتوصيات القابلة للتنفيذ والمتابعة، بما يضمن الارتقاء بجودة مخرجات أعمال التفقد ونجاعتها. وتولى تنشيط هذه الدورة الخبير المختص في مجالات الرقابة والتدقيق، محمد شويخة.

كما نظّمت الهيئة، دورة تدريبية ثانية بعنوان “استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق”، لفائدة ممثلين عن مختلف الهيئات الرقابية، أشرف على تأطيرها الخبير في النظم المعلوماتية والذكاء الاصطناعي، ماجد خلف الله.

وحرصت هذه الدورة على تعزيز قدرات المراقبين العموميين على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل أعمال التدقيق والرقابة، انطلاقا من برمجة المهمات مرورا بتنفيذها وتحليل نتائجها وصولا إلى إعداد المخرجات النهائية.

واختُتمت الدورة بعرض تطبيقي حول تصميم مساعدين افتراضيين يعتمدون على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير مشاريع نموذجية قابلة للتوظيف على المستوى المؤسسي، بما يدعم تحديث أساليب العمل الرقابي ويرفع من نجاعة الأداء وجودة المخرجات.

وتندرج هذه المبادرات التكوينية ضمن جهود الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمواكبة التحولات الرقمية وتطوير الكفاءات الرقابية، بما يعزز حوكمة المرفق العمومي ويرتقي بأداء أجهزة الرقابة والتفقد.
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