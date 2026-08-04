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اجتماع عمل يستعرض برنامج استئناف نشاط الشركة التونسية الهندية للأسمدة "تيفارت"

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 17:53 قراءة: 1 د, 12 ث
      
استعرض اجتماع عمل انعقد، الثلاثاء، بالمقر الاجتماعي للمجمع الكيميائي التونسي، برنامج استئناف نشاط الشركة التونسية الهندية للأسمدة "تيفارت"، الذي يتضمن جملة من الإجراءات الفنية والمالية والتنظيمية الكفيلة بإعادة الشركة إلى نسق الإنتاج الطبيعي.

وانعقد الاجتماع بإشراف الرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة، عمر بوزوادة، وبحضور سفيرة الهند بتونس، ديفياني أوتام كوبراغاد، وممثلين عن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي إلى جانب الشركاء الهنود، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة استئناف نشاط الشركة وإنقاذها من الصعوبات الفنية والمالية التي تمر بها.

وأكد المشاركون أهمية تضافر جهود جميع الشركاء، التونسيين والهنود، لإنجاح هذه المرحلة وضمان ديمومة المؤسسة، وفق بلاغ صادر عن المجتمع الكيميائي التونسي .
 

واستعرض الاجتماع التحديات المالية والتشغيلية التي واجهتها شركة "تيفارت" خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت على نسق إنتاجها واستمرارية نشاطها نتيجة تراكم الصعوبات المالية وارتفاع الالتزامات المهنية.

 
ويهدف الاجتماع إلى التوصل إلى حلول عملية وتوافقية لإعادة هيكلة الوضعية المالية للشركة، وتأمين الموارد الضرورية لاستئناف الإنتاج، والمحافظة على مواطن الشغل، وضمان استدامة هذا المشروع الصناعي الاستراتيجي الذي يمثل إحدى أهم ثمار الشراكة الاقتصادية بين تونس والهند في مجال تثمين الفسفاط وإنتاج الحامض الفوسفوري الموجه أساسا للتصدير نحو السوق الهندية.
ويأتي هذا الاجتماع أيضا في سياق الجهود التي تبذلها الدولة التونسية للحفاظ على المؤسسات الصناعية الاستراتيجية، وتعزيز القيمة المضافة لقطاع الفسفاط، باعتباره أحد أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التوجه نحو استعادة نسق الإنتاج وتحسين مردودية المؤسسات العمومية والمشتركة.
خديجه
 
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