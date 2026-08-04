بوبيشتا مدرب الرأس الأخضر يخلف معين الشعباني على راس نهضة بركان المغربي

‭‭‬‬أعلن نهضة بركان ​المغربي اليوم الثلاثاء ‌تعيين بوبيشتا مدرب منتخب ‌الرأس الأخضر، الذي قاده إلى دور 32 في مشاركتها الأولى ⁠في كأس العالم الشهر الماضي، مدربا للفريق.وامضى المدرب، الذي خلف التونسي معين الشعباني الذي ​تولى قيادة منتخب نسور قرطاج، عقدا لمدة موسمين بعد مفاوضات مطولة ⁠تضمنت إمكانية بقاء بوبيشتا في منصب مدرب الرأس الأخضر والجمع بين المنصبين.وأعلن ⁠اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر استقالة بوبيشتا (56 عاما) من تدريب المنتخب.وجاء في بيان "يغتنم اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر هذه الفرصة لتوجيه الشكر للسيد بوبيشتا على تفانيه واحترافه ومساهمته في تطوير المشروع الرياضي للمنتخب، ​ويتمنى لبوبيشتا كل النجاح في تحدياته المهنية المقبلة"، مضيفا أن البحث عن مدرب جديد يسير على قدم ‌وساق.ووصل بوبيشتا للمغرب استعدادا لبدء تجربته الجديدة مع نهضة بركان والأولى له مع الأندية بعد ⁠سنوات من العمل مع المنتخبات.وفاز نهضة ‌بركان بلقب البطولة المغربية عام 2025 وحل وصيفا لبطل للمغرب الفاسي بطل الموسم المنصرم.كما وصل إلى نصف نهائي رابطة أبطال أفريقيا الموسم الماضي وسيشارك مرة أخرى في أهم مسابقة للأندية في القارة في الموسم الجديد.وحصل ‌بوبيشتا، اسمه الحقيقي بيدرو ليتاو ⁠بريتو، على لقب أفضل مدرب أفريقي عام 2025 بعد أن نجح في قيادة الرأس الأخضر إلى ‌كأس العالم 2026.وحقق المنتخب نتائج مفاجئة بتعادله مع إسبانيا وأوروغواي في كاس العالم التي أقيمت في كندا والمكسيك والولايات ‌المتحدة، ⁠قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 3-2 بعد الوقت الإضافي في دور 32.