وزارة الصحة: الأربعاء 5 أوت 2026 آخر أجل للتسجيل لاختيار الاختصاصات الطبية

ذكّرت وزارة الصحة، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية، بأن غدا الأربعاء 5 أوت 2026 على الساعة التاسعة ليلاً، يمثل آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات .وأكدت الوزارة أن التسجيل يتم حصرياً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، مشيرة إلى أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيُعتبر متغيباً، ولن يتمكن، طبقاً للتراتيب الجاري بها العمل، من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية.وأضافت أن عملية اختيار الاختصاصات ستنطلق، حسب الترتيب التفاضلي، بداية من يوم الخميس 6 أوت 2026 على الساعة الثامنة صباحاً، وتمتد يومياً إلى غاية الساعة العاشرة والنصف ليلاً، وتتواصل إلى حين استكمال اختيار جميع الطلبة التونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري، مع إعلام الطلبة بتقدم العملية إثر انتهاء كل حصة يومية.وأوضحت الوزارة أنه، بعد انتهاء اختيار الطلبة التونسيين غير المنتمين إلى السلك العسكري، سيتم تباعاً استدعاء الطلبة المنتمين إلى السلك العسكري، ثم الطلبة الأجانب، لاستكمال إجراءات اختيار الاختصاصات.كما أفادت بأنه يمكن للطلبة الاطلاع على الدليل العملي والفيديو التوضيحي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، والتواصل، في حال وجود استفسارات أو أي إشكال، عبر البريد الإلكتروني specialite@rns.tnودعت وزارة الصحة جميع الطلبة المعنيين إلى عدم انتظار الساعات الأخيرة لاستكمال التسجيل، تفادياً لأي صعوبات تقنية محتملة.