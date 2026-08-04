وزارة التربية تعلن عن نتائج القبول الأولي لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026.وأفادت، في بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، بأن المترشحين يمكنهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn.وأضافت أنه يتعين على المقبولين أوليا تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاه 10 أوت 2026.ويتكون ملف الترشح من مضمون من سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسلمه أكثر من ثلاثة أشهر، وإن تعذر ذلك وصل إيداع مطلب مع تمكين الإدارة من الأصل عند التصريح بالنتائج، وعدد 02 مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسلمهما أكثر من سنة، وشهادة طبية لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح في صحة جيدة وبإمكانه مباشرة مهنة التدريس بكامل تراب الجمهورية، ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الباكالوريا أو من قرار المعادلة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية، ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة المعروضة للتناظر لكل مادة، مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية.ودعت وزارة التربية المترشحين المعنيين إلى ضرورة احترام الآجال المحددة لاستكمال إجراءات ملفاتهم.