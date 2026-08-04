أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع

تراجعت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى، مع انخفاض خامإلى ما دونلأول مرة منذوبحلول الساعة، انخفضت العقود الآجلة لخامتسليمبنسبةلتسجل، وهو أدنى مستوى لها منذكما تراجعت العقود الآجلة لخامالأمريكي تسليمبنسبة، لتصل إلىويعزى هذا الانخفاض الحاد إلى، بالتزامن مع، وما قد يترتب على ذلك من