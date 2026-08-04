أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع
تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع انخفاض خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ منتصف جويلية 2026.
وبحلول الساعة 13:31 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 4.52% لتسجل 79.99 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 جويلية 2026.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 5.2%، لتصل إلى 76.2 دولارا للبرميل.
ويعزى هذا الانخفاض الحاد إلى تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تزايد القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ في الطلب العالمي على النفط.
وبحلول الساعة 13:31 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 4.52% لتسجل 79.99 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 جويلية 2026.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 5.2%، لتصل إلى 76.2 دولارا للبرميل.
ويعزى هذا الانخفاض الحاد إلى تراجع المخاوف بشأن إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع تزايد القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ في الطلب العالمي على النفط.
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