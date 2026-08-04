الاتحاد التونسي للتضامن يتولى تسليم تجهيزات شبه طبية ومعدات لفائدة معهد محمد القصاب بمنوبة

سلّم الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أمس الاثنين، مجموعة من التجهيزات شبه الطبية ومعدات لفائدة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة، وذلك في إطار التزامه المتواصل بدعم المرافق الصحية العمومية وتعزيز قدراتها، وفق ما ذكره الاتحاد في بلاغ له.وقد تولت أمينة مال الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي رجاء بن إبراهيم، تسليم هذه التجهيزات بحضور عدد من مسؤولي وإطارات المعهد.وأوضح الاتحاد، أن هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج الاجتماعي للاتحاد الرامي إلى مساندة المؤسسات العمومية، وخاصة المؤسسات الصحية، من خلال توفير تجهيزات تستجيب لاحتياجاتها الفعلية، بما يساهم في تحسين ظروف العمل ودعم جاهزيتها والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.وشددت أمينة المال بالمنظمة رجاء بن إبراهيم، بالمناسبة على أن الاتحاد يواصل تنفيذ برامجه وفق رؤية ترتكز على دعم المرافق العمومية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال مبادرات عملية تستجيب للأولويات وتحقق أثرا ملموسا على مستوى جودة الخدمات.وأضافت، حسب نص البلاغ، أن هذه المبادرات تجسد التزام الاتحاد بالمساهمة الفعالة في المجهود الوطني وترسيخ دوره كشريك اجتماعي داعم للمؤسسات العمومية.ومن جهتهم، ثمّن مسؤولو معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة هذه المبادرة، مؤكدين أن التجهيزات المسلّمة ستدعم الإمكانيات الفنية للمعهد وتعزز مسيرة التعاون والشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بما يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمرضى.