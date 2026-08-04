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منوبة: مربو الأرانب يحذّرون من تفاقم خسائرهم ونفوق المزيد من حيواناتهم في حال استمرار القطع الدوري للكهرباء

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 17:02 قراءة: 2 د, 4 ث
      
تسبّب الانقطاع الدوري للكهرباء بولاية منوبة، خلال الأيام الأخيرة، في تضرّر عدد من مشاريع تربية الأرانب وتكبّد أصحابها خسائر كبيرة بعد نفوق أعداد من حيواناتهم نتيجة توقف أنظمة التهوئة والتبريد لساعات وبشكل متكرّر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وطالب عدد من أصحاب هذه المشاريع، في تصريحات متطابقة لصحفيّة "وات"، بضرورة التدخل لإنقاذ مورد رزقهم، وإيجاد حلول لانقطاعات التيار الكهربائي التي تكرّرت بالخصوص أمس الاثنين، مؤكدين أن استمرارها سيتسبب في نفوق المزيد من حيواناتهم وتكبّدهم المزيد الخسائر.
وأوضح كمال اليتايمية، وهو صاحب وحدة صناعية لتربية الارانب بمنطقة البساتين من معتمدية المرناقية ومختص في القطاع منذ 1999، أنه فقد خلال موجة الحرارة الأخيرة، التي رافقتها انقطاعات متكرّرة للكهرباء، أكثر من 100 أرنب رغم حرصه على التلقيح المسبق الخاص بالتسمّم الدموي، ومحاولته القيام بتدخلات لإنقاذ الأرانب وخاصة الإناث المنتجة.

وأضاف أنه فقد عددا من أمهات الأرانب التي انتهى عمرها الإنتاجي مبكرا نتيجة الاجهاد الحراري في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة وتوقف نظام التبريد والتهوئة، وعدم قدرة الأرانب على تحمل درجات حرارة تتجاوز 27 درجة.
وأكّد تضرّر عدد من أصحاب مشاريع الأرانب بالجهة بشكل متفاوت من خلال نفوق أعداد من أمهات الأرانب والذكور خاصة، ما زاد من إشكاليات القطاع الذي يشهد أيضا صعوبات في التزوّد بالعلف وعدم توفر لقاح ما قبل السفاد (التزاوج) الضروري خلال هذه الفترة.
وفي هذا الإطار، نفّذت الإدارة الجهوية لديوان التربية الماشية وتوفير المرعي بمنوبة، بالتنسيق مع المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب، ودائرة الإنتاج الحيواني، زيارات ميدانية لعدد من مربي الأرانب للاطلاع عن كثب على أوضاع الضيعات، والإصغاء إلى مشاغل المربين، إلى جانب تقديم جملة من الإرشادات والتوصيات الفنية المتعلقة بحماية الأرانب من الإجهاد الحراري، وتحسين ظروف الإيواء والتهوئة، وتوفير المياه والعلف بما يحافظ على صحة القطيع وإنتاجيته.

وتم بالمناسبة، وفق مصالح الإدارة الجهوية للديوان، تمكين عدد من المربين من أدوية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وذلك في إطار دعم الإجراءات الوقائية وتعزيز الصحة الحيوانية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الميداني للإدارة الهادف إلى مرافقة المربين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومواصلة الإحاطة الفنية والمتابعة الميدانية اللازمة بما يسهم في تطوير قطاع تربية الأرانب والرفع من مردوديته واستدامته.
يشار إلى أنّ 13 مربي أرانب (تربية عائلية وشبه عائلية) ينشطون خلال السنة الحالية في ولاية منوبة، فضلا عن مشروعي ورشتين (صناعية وشبة صناعية) يوفران مجتمعين 454 أرنبا منتجا، علما أنّ نمط تربية الأرانب الصناعي شهد خلال سنة 2025 تراجعا في عدد المشاريع بنسبة تتجاوز 50 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مقابل ارتفاع نمط تربية الأرانب العائلية والتقليدية بنسبة 33.33 بالمائة، وذلك بسبب عدّة عوامل منها زيادة عدد الأمهات المنتجة، وتحسّن المستوى الفني للمربي، وتوفر السوق لترويج المنتوج، وفق معطيات أفادت بها مصالح الإدارة الجهوية للديوان، صحفيّة "وات".
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