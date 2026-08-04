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مدنين: ندوة علمية حول الاستثمار في الصناعات التقليدية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفخار بقلالة

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 20:39 قراءة: 2 د, 12 ث
      
نظّمت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمدنين، اليوم الثلاثاء، بدار الشباب بقلالة في جزيرة جربة، ندوة علمية بعنوان "الاستثمار في الصناعات التقليدية: الامتيازات والحوافز"، وذلك ضمن فعاليات الدورة25 للمهرجان الدولي للفخار بقلالة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة بهدف تعريف الحرفيين وخاصة حرفيي الفخار بأهم الحوافز والتشجيعات المسندة سواء في مجال التكوين أو بعث المشاريع أو الترويج والتسويق، وسبل الاستفادة منها لإعطاء نشاطهم قيمة مضافة وتطويره وتحسين مردوديته، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سليم الغنجة.

وأضاف أنّ الدولة وفرت عدّة امتيازات وحوافز لفائدة الحرفيين من أجل بعث مشاريع في قطاع الصناعات التقليدية عبر عدة هياكل ومتدخلين على غرار مكاتب التشغيل، والضمان الاجتماعي، والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والديوان الوطني للصناعات التقليدية، وما على الحرفي سوى طرق الابواب للاستفادة منها بما يساعده على الانتاج والترويج والتصدير والتكوين عبر برامج مختلفة.
من جهته، اعتبر سامي القلفاط رئيس جمعية "تغوري دصح" المنظمة لمهرجان الفخار بقلالة، أنّ المهرجان الذي انطلق يوم 1 أوت الجاري بكرنفال كبير قدم لوحات استعراضية متنوعة وعروض لعدّة فرق شعبية تونسية وليبية وجزائرية، يحتفل هذه السنة بمرور ربع قرن على تأسيسه واختار أن يجعل من الجانب الفكري والعلمي محورا أساسيا ضمن فقرات برنامجه الثري والمتنوع، مركزا فيه بالاساس على الصناعات التقليدية وخاصة على صناعة الفخار، حيث انطلق بتسليط الضوء على الامتيازات والحوافز المتاحة لفائدة الحرفيين على ان يلامس مسائل اخرى ومنها التقنيات التقليدية والحديثة في صناعة الفخار، وتقنيات استعمال الفخار في الفلاحة، وحماية الفخار وتثمينه، والرفع من قدرته التنافسية.
وأضاف أنّ البرنامج يشمل تنظيم عدة فقرات أخرى في علاقة بالفخار منها مسابقة الفخار، ومسابقة الطبخ بالاعتماد على اواني الفخار، مع يوم للمراة حول الفخار كإرث نسائي، وفقرات اخرى تنشيطية، ومعرض للصناعات التقليدية، وورشات حيّة، مع تنظيم دورات رياضية في الكاراتي، والشطرنج، وكرة القدم، وسباق الخيل، وعروض الفنطازية (ركوب الخيل، إطلاق البارود، وترديد الأهازيج الشعبية).

وقدّمت هذه الندوة معلومات ثرية حول أهمية الانخراط في الضمان الاجتماعي سواء لفائدة الحرفي أو عائلته، وتبسيط الاجراءات المعتمدة في الغرض، مع التعريف بأهم الامتيازات الممنوحة لفائدة المنتصب للحساب الخاص، والتكفّل بمصاريف التكوين والمنح، وتقديم نظام المبادر الذاتي وهدفه في دعم المبادرة الذاتية وتبسيط الإجراءات وتقليص الاجال وتقريب الخدمات، الى جانب التعريف بشروط الانتفاع بصفة المبادر الذاتي وامتيازاته وامتيازات بطاقة المبادر الذاتي.
كما تم بالمناسبة حثّ الحرفيين على ضرورة تسجيل العلامة أو الرسوم والنماذج وما يوفره معهد الملكية الصناعية والمواصفات من امتيازات تشجع الحرفي على التسجيل الذي يحمي منتوجه ويعطيه قيمة مضافة تساعده على الترويج والتسويق.
وتمّ في ختام الندوة استعراض دور الديوان الوطني للصناعات التقليدية في مرافقة الباعث من الفكرة الى الانجاز، وفي توفير التمويل والمال المتداول والتكوين والترويج عبر إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض الجهوية والوطنية والدولية، والتأكيد على أهمية الشركات الأهلية والمجامع في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وتذليل الصعوبات المطروحة.
ومثّلت الندوة فرصة للتذكير بانطلاق العمل على تسمية المنشأ لفخار قلالة، ودور الحرفيين واهل المنطقة في مسار العملية لما تتطلبه من بحث تاريخي دقيق.
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