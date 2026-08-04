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جامعة منوبة: فتح باب الترشح لماجستير البحث في الدراسات الإفريقية للسنة الجامعية 2026/2027

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 19:08 قراءة: 2 د, 18 ث
      
أعلنت كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، بالشراكة مع المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث في الدراسات الإفريقية بعنوان "الرهانات المعاصرة" بعنوان السنة الجامعية 2026-2027، وذلك من 30 جويلية إلى 24 أوت 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لإيداع ملفات الترشح.

ويحظى هذا الماجستير بدعم أربع وزارات وثلاثة شركاء من المحيط الاجتماعي والاقتصادي التونسي، إلى جانب أحد عشر شريكا دوليا، كما يحظى بدعم كرسي اليونسكو بجامعة منوبة للتعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا. ويأتي هذا البرنامج استجابة للحاجة المتزايدة إلى تكوين مختصين في الشأن الإفريقي، من خلال مقاربة أكاديمية متعددة الاختصاصات واللغات.


ويرتكز التكوين على دراسة القضايا والرهانات المعاصرة التي تشهدها القارة الإفريقية، بما يتيح فهما معمقا لديناميكياتها وتحدياتها، اعتمادا على مقاربة تجمع بين العلوم الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، وتستند إلى التكامل بين الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية المستدامة.


ويتضمن برنامج التكوين جذعا مشتركا خلال السداسيين الأول والثاني، على أن يختار الطلبة خلال السداسي الثالث أحد مسلكين، هما "المؤسسات والتنمية والمنظمات" الذي يركز على العلوم الاقتصادية وعلوم التصرف، أو "التاريخ والثقافة والمجتمعات" الذي يستند إلى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وحدد القائمون على البرنامج طاقة الاستيعاب بـ60 طالبا، من بينهم 10 طلبة أجانب يخضع قبولهم للإجراءات التي تضبطها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و50 طالبا تونسيا، من بينهم تسعة طلبة على الأقل من المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات وكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.

ويفتح باب الترشح لفائدة الحاصلين على الإجازة أو الأستاذية أو شهادات معادلة في اختصاصات متعددة، من بينها الاقتصاد، والتصرف، والجيوبوليتيك والعلاقات الدولية، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، والفلسفة، والصحافة، وعلوم الاتصال، وعلم المعلومات، والإعلامية المطبقة في التصرف، والحقوق، واللغات والآداب والحضارات، وعلوم البيئة، والتصميم، والسينما والسمعي البصري، والفنون والوسائط، إلى جانب الحاصلين على الشهادة الوطنية في الهندسة المعمارية، والشهادة الوطنية في علوم وتقنيات السمعي البصري والسينما، والبكالوريوس في إدارة الأعمال، والشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة.

وأوضح الإعلان الصادر على الصفحة الرسمية للكلية بمنصة "ميتا"، أن عملية انتقاء الطلبة التونسيين تتم على مرحلتين، تشمل الأولى الفرز الأولي للملفات اعتمادا على الاختصاص والمعدل المصحح، الذي يحتسب وفقا لمعدلات النجاح طوال سنوات الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط الخصم والتنفيـل، وفق معايير محددة تشمل نتائج الدراسة، والنجاح في دورة التدارك، وسنوات الرسوب، والترتيب ضمن الدفعة، والحصول على شهادة جامعية ثانية، والخبرة المهنية أو التربصات، والشهادات المهنية، والانخراط في الجمعيات والأندية.

وستصدر القائمة الأولية للمقبولين وقائمة الانتظار يوم 28 أوت 2026، على أن تفتح آجال الاعتراض من 29 إلى 31 أوت، قبل الإعلان عن القائمات النهائية يوم غرة سبتمبر 2026.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في إجراء مقابلات شفوية يومي 4 و5 سبتمبر 2026 لفائدة المترشحين المقبولين مبدئيا، والذين يتعين عليهم تقديم ملفاتهم الورقية. وتمثل المقابلة الشفوية 30 بالمائة من النتيجة النهائية، وتهدف إلى تقييم الدافع للبحث العلمي، والاهتمام بالقضايا الإفريقية، والقدرة على التواصل والحجاج، وإتقان اللغتين الفرنسية والإنقليزية، ومدى التفرغ للدراسة، والاستعداد للحوار بين الثقافات، والقدرة على العمل في بيئة متعددة الاختصاصات.

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