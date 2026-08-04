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أمل حمام سوسة يتعاقد مع المهاجم فخر الدين العوجي

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 16:55 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن أمل حمام سوسة العائد الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التعاقد مع المهاجم فخر الدين العوجي لمدة موسم واحد.
وسبق لفخر الدين العوجي اللعب لفائدة النجم الساحلي ونجم المتلوي والأولمبي الباجي وشبيبة القيروان.
وكان أمل حمام سوسة قد أبرم خلال الميركاتو الصيفي الجاري أكثر من انتداب على غرار الظهير الأيسر أيوب شعبان القادم من الاتحاد المنستيري ومتوسط الميدان مالك بعيو القادم من نادي القادسية بني الوليد الليبي و المهاجم ايمن الزين القادم من سكك الحديد الصفاقسي والمدافع جعفر موسى قادما من بعث بوحجلة والحارس شرف الدين نصرلي قادما من مستقبل القصرين فضلا عن تجديد عقود عدة لاعبين على غرار خليل مشرقي ومحمد امين هلال وامين طريطر ونور الباجي والحارس محمد أمين الحزقي.

ويستهل فريق الامل سباق البطولة باستضافة الاتحاد المنستيري يوم 22 او 23 اوت الجاري.
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