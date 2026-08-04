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وزير الخارجية يشارك بالأردن في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 16:52 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس، الذي سينعقد يوم 5 أوت 2026 بعمّان، بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وسيُمثل الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، نشرته يوم الثلاثاء، مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد ازاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف.


كما سيتم تجديد التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كل أرض فلسطين التاريخية.


وسيجري الوزير، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية مع نظرائه في عدد من الدول العربية والاسلامية ستخصّص للتداول في هذا الشأن ولاستعراض علاقات التعاون التي تجمع تونس بهذه الدول والامكانيات المتاحة لتطوير آفاق تعزيزها في شتّى المجالات، حسب نص البلاغ.
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