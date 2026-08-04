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وزير الدفاع يدشّن مشروع توسعة الحيّ العسكري “الشهيد الوكيل أعلى رابح العوّادي"

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 18:10 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تولى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الإشراف على تدشين 10 شقق إضافية من مشروع توسعة الحيّ العسكري “الشهيد الوكيل أعلى رابح العوّادي” بوادي الليل.

وأكد السهيلي بالمناسبة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، أن هذا المشروع يندرج ضمن أولويات المؤسسة العسكرية في العناية بالجانب المعنوي والاجتماعي للعسكريين وتوفير العيش الكريم لمنتسبي الوزارة وعائلاتهم بما يساهم في تحقيق توازنهم الأُسري ويضمن استقرارهم المادي والاجتماعي ويحافظ بالتالي على جاهزيتهم واستعدادهم لأداء مهامهم والذّود عن الوطن ودعم مناعته.


كما ثمّن الجهود التي يضطلع بها ديوان المساكن العسكرية في سبيل الرفع من نسب تغطية الطلبات المتزايدة في قطاع السكن العسكري، منوّها في نفس السياق بالدعم المتواصل الذي يتلقاه الديوان من مختلف الهياكل العمومية الوطنية وحرصها على تذليل الصعوبات والعراقيل وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مثل هذه المشاريع في أفضل الآجال.
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