حجم الاستثمارات في المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال السنوات الخمس الأخيرة يفوق 100 مليون دينار

يواصل المستشفى الجامعي سهلول بسوسة تنفيذ برنامج تحديث وتأهيل شامل للمؤسسة، باستثمارات جملية تجاوزت 100 مليون دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة "في إطار رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على "مشروع المؤسسة" الذي أعدته كفاءات المستشفى، بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية".وأفاد مستشفى سهلول الجامعي في بلاغ له، أمس الاثنين، أن هذه الاستثمارات شملت إنجاز مشاريع بناءات جديدة، وأشغال تهيئة وتجديد، إلى جانب اقتناء تجهيزات طبية وبيوطبية متطورة عالية الدقة، بما ساهم في تعزيز طاقة استيعاب المؤسسة وتحسين جودة التكفل بالمرضى وتطوير الممارسة الطبية ودعم البحث العلمي والتكوين الجامعي.وكشف أنه تم بتاريخ 3 أوت 2026 ، الاستلام الفعلي للتجهيزات الطبية الخاصة بقاعة العمليات الهجينة، الموجهة لجراحة القلب والشرايين وطب القلب، وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، بكلفة جملية بلغت 5.3 مليون دينار، تشمل أشغال التهيئة والتجهيزات الطبية والبيوطبية المتخصصة.وتعد هذه القاعة، وفق المصدر ذاته، الأولى من نوعها في المستشفيات العمومية التونسية، وتمثل إضافة نوعية لمسار تطوير الخدمات الطبية والجراحية بالمستشفى، باعتبارها فضاء علاجيا متكاملا يجمع بين اختصاص جراحة القلب والصدر الدقيقة واختصاص أمراض القلب.وستمكّن قاعة العمليات الهجينة من إجراء التدخلات العلاجية لفائدة المرضى الذين تستوجب حالاتهم تدخلاً مشتركاً بين الاختصاصين في الوقت ذاته، بما يسمح بالتعامل مع الحالات المعقدة دون الحاجة إلى تعدد المواعيد أو الإقامات المتكررة.كما من شأن هذا المشروع أن يساهم في اختصار زمن التدخلات الطبية، والحد من تنقل المرضى بين قاعات العمليات والأقسام، إلى جانب تعزيز مستوى السلامة وجودة الخدمات، بما يدعم فرص نجاح العمليات وفق أحدث التقنيات الطبية المعتمدة في المراكز الصحية المرجعية العالمية.ويندرج هذا البرنامج، حسب البلاغ، ضمن "مسار متواصل للاستثمار في صحة المواطن التونسي، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التجهيزات الطبية بمستشفى سهلول الذي كان قد شهد إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية التي شملت مختلف الاختصاصات الطبية والجراحية والطابق الفني والتجهيزات الفنية".كما تتواصل مشاريع أخرى، وفق المصدر ذاته، بعضها قيد التجسيد الفعلي وبعضها الآخر بصدد الدراسة قبل إصدار الصفقات المتعلقة بها، في إطار مواصلة تطوير المؤسسة وتحسين جاهزيتها."وقد مكّنت هذه الاستثمارات من تعزيز جاهزية المستشفى الجامعي سهلول، وجعله وجهة للمرضى من مختلف جهات الجمهورية، بما ساهم في الرفع من نجاعة خدماته وتوسيع دائرة الانتفاع بالتقنيات الطبية الحديثة" حسب البلاغ.ويواصل المستشفى الجامعي سهلول، بدعم من وزارة الصحة، تنفيذ برامجه التطويرية وفق رؤية مستقبلية ترتكز على الجودة والاعتماد والتميز المؤسسي والابتكار، بهدف بناء مستشفى جامعي عصري قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الصحي.