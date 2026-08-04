بثينة النابولي تُقدم لأول مرة مشروعها الموسيقي "دوليشة" على ركح مهرجان الحمامات الدولي

أخذت الفنانة التونسية بثينة النابولي التي بدأت تلتمس خطواتها الأولى الفنية، أمس الاثنين، جمهور الدورة 60 لمهرجان حمامات الدولي في "دوليشة" (كلمة تونسية، وتعني نزهة أو فسحة)، مثل ما جاء في عنوان ألبومها الأول الصادر حديثا "دوليشة" .أمام شبابيك مغلقة، وأمام مدارج غصت بجمهور قدم لاكتشاف موهبة بثينة نابولي وشق آخر من الأصدقاء والعائلة، جاء لتشجيعها، قدمت بثينة النابولي أغانيها الموسيقية الخاصة من ألبومها الجديد، وهي"تسحر عينيك"، "دوليشة"، "زينو"، "نفس طويل"،"ناس تخاف من الحب" (الذي صورته في فيديو كليب).ألبوم "دوليشة" الذي أشرف على تأليف أغانيه وإخراجه موسيقيا قيس مليتي وسيرين الشكيلي في كتابة الكلمات والإخراج الفني، هو عبارة عن رحلة توثق لذاكرة طفولة بثينة النابولي في المدينة العربي بتونس. كما يتضمن الألبوم، أغان تُعبر عن حالات الحب التي يعيشها الإنسان، مرة يشعر فيها بالسعادة والأمان ومرة أخرى باللوعة والفقد والألم.وفي تناغم مع أغانيها التي تُسلط فيها الضوء على حياتها الخاصة في المدينة العتيقة، واستحضارا للذاكرة الجماعية لدى العديد من التونسيين المقيمين بالعاصمة وما تختزنه من صور للزمن الجميل،اختارت بثينة النابولي أن تُغني للطفي بوشناق ("ريتك ما نعرف وين"، "نساية"...)، وهي أغانٍ تعكس بدورها البيئة التي نشأ وترعرع فيها الفنان في المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، والتي شكّلت مصدر إلهام لجزء من تجربته الموسيقية.وغنت بثينة النابولي، تكريما لروح الفقيد صالح الفرزيط، أحد أبرز رموز الأغنية الشعبية، أغنية "ارضي علينا يا لميمة"، معتبرة أنه من الضروري أن يُكرم الفنان الأجيال التي سبقته من قامات فنية تركت بصمتها الخاصة في مجال الفن والإبداع.وأعادت الفنانة الشابة تقديم عدد من الأعمال التي عُرفت بها لدى الجمهور الواسع بصوتها، على غرار أغنية "الوردة الي نحكي عليها" لحبيب الشنكاوي.وبرزت النابولي، خلال هذه السهرة، بصوتها الجهوري الذي راوح بين الغناء التونسي والعربي، لتؤكد إمكاناتها الفنية واتساع مساحتها الصوتية. وغنت "أنا في انتظارك"، إحدى روائع أم كلثوم، في تفاعل واسع مع الجمهور.وقدمت الفنانة الأغنية التي مثلت شارة مسلسل "القلب اختار" وهو النسخة التونسية من عمل تركي شهير، حظي بمتابعة جماهيرية واسعة.وعن اختيار مسارها الفني في أداء الأغنية التونسية، أكدت النابولي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنها من خلال الأغنية التونسية، تريد أن تثمن الموروث الموسيقي الثري والمتنوع لتونس والصور الجمالية التي تحملها لهجتنا. واعتبرت أن عملية صناعة وتأليف العمل الموسيقي في بدايتها، لا يمكن أن تحمل انتظارات ربحية، فهي قائمة على الإبداع قبل كل اعتبار آخر.وكانت بثينة نابولي، المتوجة سنة 2025 بجائزة الجمهور في مهرجان الأغنية التونسية، قدمت مشاريع غنائية مشتركة ("سينوج" و"بنبو") مع الفنان التونسي "بينجمي"، أتاح لها فرصة الأداء على العديد من المسارح العالمية ومشاركة أسلوبها المميز خارج حدود تونس مع جماهير مختلفة.وكان أول ظهور رئيسي لها على المسرح في مهرجان قرطاج الدولي سنة 2024، حيث شاركت في بطولة المسرحية الغنائية "نوبة غرام" من تأليف الملحن محمد علي كمون وكلمات الشاعرة سيرين الشكيلي وصعدت على المسرح مرة أخرى خلال حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ60 مع ثلة من المغنين، ضمن سهرة أحياها الفنان التونسي صابر الرباعي.كما أدّت شارة المسلسل المصري "أصحاب الأرض"من توزيع الموسيقارالتونسي أمين بوحافة.