الفنانة التونسية آية باللآغة تتحصل على جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي

تحصلت الفنانة التونسية آية باللآغة على جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي- أول فيلم، وذلك عن دورها في فيلم "وين ياخدنا الريح" للمخرجة آمال قلاتي.ويروي فيلم "وين ياخذنا الريح" قصة "عليسة"، الفتاة المتمردة ذات التسعة عشر عاماً، و"مهدي"، الشاب الخجول البالغ من العمر 23 عاماً، اللذين يلجآن إلى الخيال للهروب من واقعهما القاسي. وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب من محيطهما، يقرران الانطلاق في رحلة عبر الجنوب التونسي، حيث يواجهان سلسلة من العقبات والمفاجآت في طريقهما.وقد شارك هذا العمل في العديد من التظاهرات الوطنية والعالمية وتوج خلال الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بجائزة أفضل سيناريو إلى جانب جائزة الجمهور، بالإضافة إلى تحصله على جائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل في مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط في جوان 2025، فضلا عن مشاركته في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، وقد بدأ عرضه مؤخرا في قاعات السينما الفرنسية انطلاقا من 15 جويلية الفارط.ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة برئاسة الفنانة التونسية هند صبري جوائز المسابقة لكل من الفيلم اللبناني "نجوم الأمل والألم" لسيريل عريس المتحصل على جائزة السوسنة السوداء وجائزة الجمهور وجائزة أفضل ممثل رئيسي لأول مرة لبطل العمل حسن عقيل، في حين تحصل "مملكة القصب" للعراقي حسن هادي على جائزة لجنة التحكيم، وتم منح جائزة أفضل سيناريو أول للمصري محمد رشاد عن فيلم "المستعمرة".أما جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة العربية فقد تم منح السوسنة السوداء لفيلم "حبيبي حسين" إخراج اليكس بكري من فلسطين، وجائزة لجنة التحكيم لفيلم "الجانب الآخر من الشمس" إخراج توفيق صابوني من سوريا، وجائزة فيبريسكي لفيلم "الجانب الآخر من الشمس" إخراج توفيق صابوني من سوريا، وجائزة الجمهور لفيلم "الجانب الآخر من الشمس" إخراج توفيق صابوني من سوريا.وشهدت الدورة مشاركة تونسية هامة من خلال حضور عدد من الأسماء الفنية من بينها مهدي البرصاوي ومهدي الهميلي وظافر العابدين.