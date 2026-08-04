الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يطلق الدورة الثانية من "أكاديمية المواهب" لفائدة الشباب التونسي

أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع مشروع " PAGECTE"، الثلاثاء،عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية من برنامج "أكاديمية المواهب -Summer Camps Series 2026"، الموجهة للشباب التونسي الراغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي.ويستهدف هذا البرنامج ، وفق بلاغ صادر عن الصندوق، الشبان والشابات التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، ويتضمن تنظيم مخيمين تدريبيين مغلقين ومستقلين خلال شهر سبتمبر 2026.وستقام الدورة الأولى، المخصصة لموضوع الغابات، بالحديقة الوطنية بجبل سرج من ولاية سليانة، من 7 إلى 12 سبتمبر 2026، وستتناول محاور تتعلق بمتابعة الحياة البرية باستخدام الكاميرات الخفية وتقنيات تتبع الآثار ودراسة حرائق الغابات، إلى جانب التفاعل بين المجتمعات المحلية والمنظومات الغابية.وشجع المنظمون، بصفة خاصة، شباب ولايات سليانة والكاف وجندوبة وباجة على الترشح للمشاركة في هذه الدورة.أما الدورة الثانية، فستنتظم من 14 إلى 19 سبتمبر 2026 بالحديقة الوطنية ببوهدمة ودغومس(سيدي بوزيد وقفصة وتوزر)، وتشمل تدريبات حول متابعة الحيوانات المفترسة والأنواع المهددة بالإنقراض، وتقنيات التتبع الليلي والعمل الميداني في البيئات الطبيعية.ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار مكوّن الحوكمة البيئية ضمن برنامج "تونس خضراء مستدامة"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة البيئة، فيما يموَّل مشروع "PAGECTE" بصفة مشتركة من قبل الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية والإتحاد الأوروبي في تونس.وأكد المنظمون أن المشاركة مجانية، مع التكفل بكامل مصاريف التنقل والإقامة والإعاشة والمعدات التدريبية، مشيرين إلى أن البرنامج يعتمد على التكوين الميداني، بما يتطلبه ذلك من إستعداد للعمل والعيش في ظروف طبيعية.ودعا الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا الراغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم في موعد أقصاه 18 أوت 2026، عبر الإستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض.