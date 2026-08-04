الدورة 33 لمهرجان قرمدة من 11 إلى 25 أوت 2026

تنتظم الدورة 33 من مهرجان قرمدة بصفاقس من 11 إلى 25 أوت 2026، ببرمجة تضم 13 سهرة فنية من بينها عرضان مسرحيان.وستفتتح الدورة في سهرة 11 أوت بحفل يحييه الفنان محمد الجبالي، في حين تُختتم في سهرة 25 أوت مع الفنان رؤوف ماهر.11 أوت محمد الجبالي12 أوت عرض راب مع Stou14 أوت عرض الجمهور يغني15 أوت عرض مرشد بوليلة16 أوت آية دغنوج17 أوت العرض المسرحي ولد الطلياني18 أوت عرض الزهو الجربي19 أوت عرض شبابي لكازو21 أوت عرض وليد التونسي22 أوت عرض مسرحي لنبيل بن مسمية23 أوت Young RZ24 أوت عرض seven skies25 أوت حفل الفنان رؤوف ماهر