الدورة 33 لمهرجان قرمدة من 11 إلى 25 أوت 2026
تنتظم الدورة 33 من مهرجان قرمدة بصفاقس من 11 إلى 25 أوت 2026، ببرمجة تضم 13 سهرة فنية من بينها عرضان مسرحيان.
وستفتتح الدورة في سهرة 11 أوت بحفل يحييه الفنان محمد الجبالي، في حين تُختتم في سهرة 25 أوت مع الفنان رؤوف ماهر.
ويضم برنامج السهرات العروض التالية :
11 أوت محمد الجبالي
12 أوت عرض راب مع Stou
14 أوت عرض الجمهور يغني
15 أوت عرض مرشد بوليلة
16 أوت آية دغنوج
17 أوت العرض المسرحي ولد الطلياني
18 أوت عرض الزهو الجربي
19 أوت عرض شبابي لكازو
21 أوت عرض وليد التونسي
22 أوت عرض مسرحي لنبيل بن مسمية
23 أوت Young RZ
24 أوت عرض seven skies
25 أوت حفل الفنان رؤوف ماهر
وستفتتح الدورة في سهرة 11 أوت بحفل يحييه الفنان محمد الجبالي، في حين تُختتم في سهرة 25 أوت مع الفنان رؤوف ماهر.
ويضم برنامج السهرات العروض التالية :
11 أوت محمد الجبالي
12 أوت عرض راب مع Stou
14 أوت عرض الجمهور يغني
15 أوت عرض مرشد بوليلة
16 أوت آية دغنوج
17 أوت العرض المسرحي ولد الطلياني
18 أوت عرض الزهو الجربي
19 أوت عرض شبابي لكازو
21 أوت عرض وليد التونسي
22 أوت عرض مسرحي لنبيل بن مسمية
23 أوت Young RZ
24 أوت عرض seven skies
25 أوت حفل الفنان رؤوف ماهر
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