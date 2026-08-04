الإعلان عن فتح باب التسجيل في المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية

أعلنت لجنة تنظيم الدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية مساء أمس الاثنين عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقات الرسمية لهذه الدورة التي ستنتظم من 12 الي 19 ديسمبر 2026 .ويتواصل فتح باب الترشحات إلى غاية 15 سبتمبر القادم، ويشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة و مسابقة قرطاج السينما الواعدة.ويتم تسجيل الأفلام حصريا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان https://inscription.jcc.tnوجدير بالذكر أن هذه الدورة التي سيرأسها المخرج السينمائي مختار العجيمي تُسجل احتفال التظاهرة بستين سنة على تأسيسها وفي هذا السياق سيتم تخصيص حيز للتوثيق لتاريخ المهرجان.