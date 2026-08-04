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قبلي: توفير كمية من المبيدات على حساب ميزانية المجلس الجهوي لدعم صغار الفلاحين في التصدّي لآفة عنكبوت الغبار

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 16:41 قراءة: 1 د, 8 ث
      
وفّرت مصالح ولاية قبلي كمية من مبيد عنكبوت الغبار على حساب ميزانية المجلس الجهوي ستوجّه خصيصا لصغار الفلاحين بالمجامع المائية في الواحات العمومية، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، محمد بن عبد اللطيف.
وأوضح بن عبد اللطيف، في تصريح لوكالة "وات"، أنّه تم تسجيل بداية إصابات بعنكبوت الغبار بنسب قليلة جدّا في كافة مناطق انتاج التمور جراء موجة الحرّ التي امتدت لعدة أيام بالجهة وساهمت في تكاثر عنكبوت الغبار، وتلاها مباشرة هبوب رياح قوية أدت الى انتشار هذه الافة بين الواحات، وهو ما استوجب التدخّل العلاجي لمقاومتها باستعمال المبيدات المصادق عليها من طرف الإدارة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة.
وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق بين رؤساء خلايا الارشاد الفلاحي والمعتمدين ورؤساء المجامع المائية لتحديد الإصابات عبر القيام بزيارات ميدانية للواحات وحصر المساحات المصابة وتقييمها والمصادقة عليها، ثم مدّ رؤساء المجامع المائية بكميات من المبيدات التي يتولّون توزيعها على صغار الفلاحين.

وأشار إلى أنّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تقوم في نفس السياق بتوفير آلات رش أو جرّارات لدعم مجهود التوقي من آفة عنكبوت الغبار، وذلك حسب الوضعيات المسجّلة والامكانيات المتاحة.
وشدّد رئيس دائرة الإنتاج النباتي على ضرورة اليقظة والحذر خلال هذه الفترة الحساسة عبر المراقبة الدائمة للعراجين، والقيام بالتدخل العلاجي عند تسجيل أي إصابة بعنكبوت الغبار عبر استعمال المبيدات المصادق عليها، على ـن تكون عملية المداواة إما في الصباح الباكر أو في المساء لضمان نجاعة التدخل والمحافظة على جودة الصابة.
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