وزارة الأسرة تحتفي بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة بمختلف جهات الجمهورية

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الثلاثاء عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 أوت 2026 مركزيّا وبمختلف جهات البلاد وذلك في اطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة الموافق ل13 أوت من كلّ سنة.وأضاف بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على صفحتها على فيسبوك، أنه سيتم في هذا الصدد بالخصوص تنظيم لقاء علمي يوم 6 أوت الجاري حول "صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع/بناء التمثلات وتوجيه الممارسات"، وإطلاق "المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النّسائيّة من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز" يوم 10 أوت 2026 بشكل متزامن بمختلف ولايات الجمهورية.كما سيتم يوم 11 أوت الجاري تنظيم تظاهرة "ناجحات ببلادي" بكلّ ولايات الجمهوريّة وإسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 حول "ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي".ولفت بلاغ وزارة المراة الى تنظيم معارض جهوية من 11 الى 13 اوت الجاري لتسويق المنتوجات النسائية بمختلف ولايات الجمهوريّة وإطلاق المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائيّة يوم 12 أوت 2026 الى جانب إسناد الجائزة الوطنيّة زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية لسنة 2025 وتكريم نخبة من النساء التونسيات المتميّزات.