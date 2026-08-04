مونديال كرة اليد تحت 18 عاما فتيات (الدور الترتيبي) - المنتخب التونسي يفوز على كازختسان 29-26 ويصعد للمنافسة على المراكز من 17 الى 20

ضمن المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثالثة بالدور الترتيبي لتحديد أصحاب المراكز من 17 الى 32 لبطولة العالم لكرة اليد للفتيات تحت 18 عاما المقامة حاليا برومانيا إثر فوزه على نظيره الكازخستاني بنتيجة 29-26 في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الثانية.وفي إطار المجموعة ذاتها، يلاقي المنتخب الكندي نظيره الأوروغوياني.وأنهى السباعي التونسي هذه المرحلة من الدور الترتيبي في المركز الأول لمجموعته برصيد 6 نقاط بعدما تغلب امس الاثنين على نظيره الأوروغوياني بنتيجة 23-19 علما وأنه كان قد دخل برصيد نقطتين باعتباره كان قد فاز في الدور التمهيدي على المنتخب الكندي 32-16.وسيخوض المنتخب التونسي الدور الترتيبي لتحديد أصحاب المراكز من 17 الى 20. أما المنتخب الكازخستاني، صاحب المركز الثاني، فسيلعب من اجل المراكز من 21 الى 24.ويخوض صاحب المركز الثالث (كندا أو أوروغواي) الدور الترتيبي الخاص بالمراكز من 25 الى 28 في حين يلعب متذيل المجموعة على المراكز من 29 الى 32.يذكر أن المنتخب التونسي أنهى الدور التمهيدي لهذا المونديال في المركز الثالث ضمن المجموعة الخامسة برصيد نقطتين بعد فوزه على كندا بنتيجة 32-16 في الجولة الثالثة مقابل خسارتين أمام السويد 19-33 في الجولة الثانية وأمام المجر 29-40 في الجولة الافتتاحية.تونس - كازختسان 29-26كندا - أوروغواي تقام لاحقاتونس - أوروغواي 23-19كازخستان - كندا 27-26تونس 6 3كازاخستان 4 3أوروغواي 0 2كندا 0 2