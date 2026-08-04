سيدي بوزيد: بلدية بئر الحفي تطلق مسابقة لاختيار أنظف شارع في المدينة خلال شهر أوت الجاري

أطلقت بلدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد مسابقة لاختيار أنظف شارع في مدينة بئر الحفي خلال شهر أوت الجاري تحت شعار "معا من أجل مدينة نظيفة وجميلة"، ودعت كافة المواطنين ومكونات المجتمع المدني الى المشاركة فيها.وأوضحت البلدية في بلاغ لها أن هذه المسابقة المفتوحة لسكان مختلف أحياء وشوارع مدينة بئر الحفي تهدف الى ترسيخ ثقافة النظافة، والمحافظة على البيئة، وتشجيع المواطنين على العناية بمحيطهم، ودعم مبادرات المجتمع المدني، وتحسين المظهر العام للمدينة، فضلا عن تعزيز روح التعاون والمسؤولية المشتركة بين المواطن والبلدية.ومن المنتظر ان تقوم لجنة مختصة بتقييم مختلف الشوارع والأحياء المشاركة اعتمادا على النظافة، وحسن العناية بالمحيط،وغياب الفضلات، وتجميل الواجهات، ليتم في مرحلة أخيرة الإعلان عن الشارع الفائز بلقب "أنظف شارع بمعتمدية بئر الحفي لشهر أوت 2026".