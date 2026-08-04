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تحسن التزويد بسوق الجملة ببئر القصعة يدعم تراجع أسعار عدد من الخضر والغلال والأسماك

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 12:29 قراءة: 1 د, 39 ث
      
سجلت السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة، خلال شهري جوان وجويلية 2026، تحسنا في نسق التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال والأسماك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما انعكس على تراجع أسعار عدد هام من المنتجات، وفق معطيات إحصائية.

ارتفاع كميات الخضر المعروضة

شمل تحسن التزويد أغلب أصناف الخضر، حيث ارتفعت كميات:

* البطاطا بنسبة 12.4% لتبلغ 4741 طنا.

* البصل الجاف بنسبة 6.3% إلى 5433 طنا.
* الطماطم بنسبة 2.9% إلى 8392 طنا.
* كما سجلت كميات الفلفل الحار والفلفل الحلو والفقوس والسفنارية والباذنجان زيادات متفاوتة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

زيادة ملحوظة في معروض الغلال

شهدت عدة أصناف من الغلال ارتفاعا في الكميات المعروضة، من أبرزها:

* الفراولة بنسبة 103.8% لتبلغ 593 طنا.
* التفاح بنسبة 28.5% إلى 3117 طنا.
* العوينة بنسبة 22.8% إلى 1660 طنا.
* المشمش بنسبة 17.3% إلى 1772 طنا.

كما ارتفعت كميات البطيخ والدلاع والبرتقال الصيفي.

تراجع أسعار عدد من المنتجات

تزامن تحسن العرض مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات، أبرزها:

* البصل الجاف: تراجع بنسبة 35.8% ليستقر عند 644 مليما للكيلوغرام.
* الدلاع: انخفاض بنسبة 20.8% إلى 514 مليما.
* الفراولة: انخفاض بنسبة 18.6% إلى 2600 مليم.
* البطاطا: تراجع بنسبة 9% إلى 1469 مليما.
* الباذنجان: انخفاض بنسبة 9.3%.
* الفقوس: انخفاض بنسبة 8.9%.
* الفلفل الحار: انخفاض بنسبة 6.3%.
* القارص: انخفاض بنسبة 4.5%.
* البطيخ: انخفاض بنسبة 3%.

في المقابل، سجل معدل سعر الطماطم ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5% ليبلغ 743 مليما للكيلوغرام.

تحسن معروض الأسماك وانخفاض الأسعار

في قطاع المنتجات البحرية، ارتفعت الكميات المعروضة بنسبة 43.2% لتبلغ 1458 طنا خلال شهري جوان وجويلية 2026.

وسجلت أبرز الزيادات في:

* الغزال: 105.9%.
* النزلي: 131.3%.
* الورقة والبلميت: 171.4% لكل منهما.
* السردينة: بلغت 411 طنا بزيادة 33.4%.

وانعكس هذا التحسن على الأسعار، حيث انخفض معدل سعر:

* السردينة بنسبة 18.3% إلى 3600 مليم للكيلوغرام.
* الغزال بنسبة 14.6% إلى 9483 مليما.
* البلميت بنسبة 15.9% إلى 7392 مليما.
* السبارس بنسبة 21.9% إلى 3312 مليما.
* النزلي بنسبة 2.8% ليبلغ 13843 مليما للكيلوغرام.
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