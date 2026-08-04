تحسن التزويد بسوق الجملة ببئر القصعة يدعم تراجع أسعار عدد من الخضر والغلال والأسماك

ارتفاع كميات الخضر المعروضة





زيادة ملحوظة في معروض الغلال



تراجع أسعار عدد من المنتجات



تحسن معروض الأسماك وانخفاض الأسعار



سجلت، خلال شهريبمختلف منتجاتمقارنة بالفترة نفسها من سنة، وهو ما انعكس علىعدد هام من المنتجات، وفق معطيات إحصائية.شمل تحسن التزويد أغلب أصناف الخضر، حيث ارتفعت كميات:بنسبةلتبلغبنسبةإلىبنسبةإلى* كما سجلت كمياتزيادات متفاوتة مقارنة بالفترة ذاتها من سنةشهدت عدة أصناف من الغلال ارتفاعا في الكميات المعروضة، من أبرزها:بنسبةلتبلغبنسبةإلىبنسبةإلىبنسبةإلىكما ارتفعت كمياتتزامن تحسن العرض مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات، أبرزها:: تراجع بنسبةليستقر عندللكيلوغرام.: انخفاض بنسبةإلى: انخفاض بنسبةإلى: تراجع بنسبةإلى: انخفاض بنسبة: انخفاض بنسبة: انخفاض بنسبة: انخفاض بنسبة: انخفاض بنسبةفي المقابل، سجلارتفاعا طفيفا بنسبةليبلغللكيلوغرام.في قطاع، ارتفعت الكميات المعروضة بنسبةلتبلغخلال شهريوسجلت أبرز الزيادات في:لكل منهما.: بلغتبزيادةوانعكس هذا التحسن على الأسعار، حيث انخفض معدل سعر:بنسبةإلىللكيلوغرام.بنسبةإلىبنسبةإلىبنسبةإلىبنسبةليبلغللكيلوغرام.