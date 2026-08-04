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الإدارة العامذة للأداءات تطلق منصّة إلكترونيّة للتّصريح في الوجود (الباتيندة) عن بُعد لفائدة الأفراد والمهنيذين

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 12:26 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أعلنت الإدارة العامّة للأداءات بوزارة الماليّة، عن إطلاق منصّة إلكترونيّة جديدة على ذمّة الأفراد والمهنيّين تُمكّن من إنجاز إجراءات التّصريح في الوجود (الباتيندة) عن بُعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التّحول الرّقمي للإدارة العموميّة وتبسيط الخدمات الإداريّة.

وأوضحت الإدارة، في شريط فيديو قصير نشرته على صفحتها على احدى الشبكات الاجتماعية، أن المنصّة تتيح للمستخدمين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج، بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية.


وتوفّر المنصّة جملة من الخدمات، من بينها إيداع مطالب التّصريح في الوجود إلكترونيا، ومتابعة مختلف مراحل معالجة الملفّات بصفة آنيّة، إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصّة بالملفّ الجبائي، وتلقّي الإشعارات والتّنبيهات المتعلّقة بمآل المطلب، فضلا عن تحميل بطاقة التّعريف الجبائيّة بعد المصادقة على الملفّ.


وأكّدت الإدارة العامة للأداءات أن هذه الخدمة الرّقمية متاحة على مدار السّاعة وطيلة أيّام الأسبوع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الإداريّة، وتقليص آجال معالجة الملفّات، وتعزيز شفافيّة متابعة المطالب، مع ضمان سرّية المعطيات الشّخصية وحمايتها وفق المعايير المعمول بها.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود رقمنة الخدمات الجبائيّة وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين والمهنيّين، بما يساهم في تطوير العلاقة بين الإدارة والمنتفعين وتيسير إنجاز المعاملات الإداريّة عن بُعد.
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