JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:53 Tunis

تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبية وحمام الغزاز اليوم الثلاثاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62a4aa4b9b3512.88059108_ljkmqigonfeph.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 10:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - اقليم منزل تميم عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبية وحمام الغزاز من ولاية نابل وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026 
وأرجعت الشركة هذا الخلل إلى عطب جد على القناة الرئيسية للجلب قطر 600 مم، أن أشغال الصيانة الضرورية والمستعجلة جارية لاصلاح العطب 
 ولفتت الشركة في بلاغ لها  إلى أن استئناف التوزيع سيتم تدريجيا انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاربعاء 5 أوت 2026، بعد  الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة 

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333967

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 أوت 2026 | 20 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:25
16:14
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet40°
37° Babnet
الــرياح:
1.66 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
37°-28
36°-26
37°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 23110,8
  • (03/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38133 DT
  • (03/08)
  • 1 $ = 2,93746 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/08)     772,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/08)   29782 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio