تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبية وحمام الغزاز اليوم الثلاثاء

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - اقليم منزل تميم عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمعتمديات منزل تميم وقليبية وحمام الغزاز من ولاية نابل وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026وأرجعت الشركة هذا الخلل إلى عطب جد على القناة الرئيسية للجلب قطر 600 مم، أن أشغال الصيانة الضرورية والمستعجلة جارية لاصلاح العطبولفتت الشركة في بلاغ لها إلى أن استئناف التوزيع سيتم تدريجيا انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاربعاء 5 أوت 2026، بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة