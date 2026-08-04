تلقيح مجاني للكلاب والقطط ضدّ داء الكلب بولاية أريانة يوم 6 أوت 2026

وأوضحت المندوبية، في بلاغ أصدرته، أن عملية التلقيح ستنتظم أمام المستوصف بدوّار خلفة من عمادة بوحنش، وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا.وأكدّت أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمقاومة داء الكلب والوقاية من مخاطره على الصحة العامة، مشيرة إلى أن التلقيح إجباري ومجاني.ودعت المندوبية أصحاب الكلاب والقطط إلى اصطحاب حيواناتهم إلى مكان التلقيح في الموعد المحدد، بما ييسر عمل الفريق البيطري ويضمن إنجاح الحملة.