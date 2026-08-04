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تلقيح مجاني للكلاب والقطط ضدّ داء الكلب بولاية أريانة يوم 6 أوت 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 14:50 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة عن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضدّ داء الكلب، وذلك يوم الخميس 6 أوت 2026، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ هذا الداء والحدّ من مخاطره.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ أصدرته، أن عملية التلقيح ستنتظم أمام المستوصف بدوّار خلفة من عمادة بوحنش، وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا.


وأكدّت أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمقاومة داء الكلب والوقاية من مخاطره على الصحة العامة، مشيرة إلى أن التلقيح إجباري ومجاني.


ودعت المندوبية أصحاب الكلاب والقطط إلى اصطحاب حيواناتهم إلى مكان التلقيح في الموعد المحدد، بما ييسر عمل الفريق البيطري ويضمن إنجاح الحملة.
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