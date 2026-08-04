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بعثة أعمال تونسية تشارك في صالون باريس للبناء من من 27 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 14:11 قراءة: 1 د, 23 ث
      
تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية للمشاركة في صالون "باريس للبناء" (Paris Builders Show)، الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026، بمركز المعارض بالعاصمة الفرنسية باريس (Paris Expo Porte de Versailles) .

ويُعد هذا الصالون، الذي كان يُعرف سابقا باسم "المعرض العالمي للبناء"، أكبر تظاهرة دولية في فرنسا مخصصة لقطاعات البناء والتشييد والهندسة المعمارية والتجديد.


ويجمع المعرض كافة الفاعلين في هذه المنظومة من خلال أربعة صالونات متكاملة ومتخصصة وهي: صالون "باتيمات" للبناء وصالون "إنتركليما" للهندسة المناخية المبتكرة والمستدامة وصالون "إيديوبان" لتصميم وتجهيز الحمامات، إضافة إلى منتدى "رينودايز" الخاص بالتجديد الشامل للمباني.


وتشكل هذه البعثة، وفق بلاغ صادر عن غرفة التجارة والصناعة للوسط، منصة مميزة للمؤسسات التونسية الناشطة في مجالات البناء ومواد البناء والتجهيزات والطاقة والتجديد للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية واستكشاف فرص شراكة واستثمار جديدة مع أبرز الفاعلين الدوليين في القطاع، لا سيما وأنّ المعرض يشهد مشاركة أكثر من 2200 عارض ويستقطب قرابة 135 ألف زائر مهني، إلى جانب تنظيم 500 مؤتمر وورشة عمل.

وستحظى المؤسسات التونسية المشاركة في هذه البعثة بمرافقة وتشجيعات خصوصية، تشمل، أساسا، تأمين استقبال رسمي للوفد التونسي من قبل مسؤولي الصالون ومنحهم شارات دخول مجانية بصفة "وفد دولي"، فضلا عن إتاحة النفاذ إلى المنصة الرقمية لربط الصلة وتحديد مواعيد أعمال ثنائية مع العارضين.

كما سيمكّن هذا التأطير المشاركين من حضور كافة المؤتمرات والورشات التنشيطية ودخول "النادي الدولي" المخصص للقاءات الأعمال، إلى جانب الحصول على شهادة مشاركة من غرفة الوسط، ورسالة دعم وتسهيلات من الغرفة التونسية الفرنسية للحصول على تأشيرة السفر بالنسبة للمسجلين.

وقد دعت غرفة التجارة والصناعة للوسط المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الاتصال بمصالحها وتأكيد تسجيلها عبر تعمير الاستمارات المخصصة للغرض في أقرب الآجال.
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