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ريان السماعلي أحدث صفقات الترجي الجرجيسي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a71a3543169f6.48699623_jnqgoepmlfhik.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 09:28 قراءة: 0 د, 43 ث
      
حط لاعب الوسط ريان السماعلي الرحال بالترجي الجرجيسي بموجب عقد يمتد لمدة موسمين، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لفريق عاصمة الزياتين.
وسيكون السماعلي (22 عاما) على موعد مع تجربته الثانية في البطولة التونسية بعدما تقمص سابقا ألوان الملعب التونسي.
وتلقى السماعلي تكوينه الكروي في فرنسا حيث لعب بالخصوص مع أندية باريس آف سي ومونفيرماي تحت 17 عاما وأجاكسيو تحت 19 عاما.

وسبق للترجي الجرجيسي أن تعاقد خلال هذا الميركاتو الصيفي مع الحارس وسيم المغزاوي والمدافعين الصادق توج والسنغالي صاميا ضيوف والظهير الأيسر آدم الطاوس والظهير الأيمن حازم بن حامد ومتوسط الميدان ياسين الكاسح والمهاجمين حمدي العبيدي والغامبي كيبا سووي.
وخاض أبناء المدرب منصف مشارك مباراتين وديتين استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة جولتها الافتتاحية يومي 22 و23 أوت الجاري انهزموا خلالهما أمام أمل حمام سوسة 1-2 والنجم الساحلي صفر-2.
ويستهل الترجي الجرجيسي مشواره في بطولة موسم 2026-2027 باستضافة الأولمبي الباجي.

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