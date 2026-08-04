النجم الساحلي يدخل بداية من اليوم في تربص إعدادي بحمام بورقيبة

يدخل النجم الساحلي بداية من اليوم وإلى غاية 10 أوت الجاري في تربص إعدادي بحمام بورقيبة في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.ووجه كريستيان براكوني المدرب الفرنسي لفريق جوهرة الساحل الدعوة لـ29 لاعبا للمشاركة في هذا التربص هم صبري بن حسن ورائد القزاح وخالد يوسف وريان الأندلسي وحسام دقدوق ومحمد حسين وموسى دياوارا وياسين بن عبد الله وعزمي غومة وناجح الفرجاني وأنس قريرة وصفوان بن إبراهيم ومعاذ بن رحيم ووجدي كشريدة ومحمد سانغاري ومحمد الهادي بوسلامة وعثمان دياخيتي وأمبروز أوشيغبو وعبد الله العمري وأحمد الزرقاطي وأنس العثماني وأسامة عبيد وأشرف بن ضياف ونزار الشميسي وياسين رجب وريان قارة وموسى سانغور وايوب الفجاري وصانداي ميغوي.وكان النجم الساحلي استهل سلسلة مبارياته الودية يوم الاحد الماضي بالفوز في سوسة على الترجي الجرجيسي بهدفين دون رد.ولحساب الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري، يتحول النجم الساحلي إلى رادس لملاقاة مضيفه الترجي الرياضي.