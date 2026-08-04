JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:53 Tunis

النجم الساحلي يدخل بداية من اليوم في تربص إعدادي بحمام بورقيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a71a1fa439031.79629274_keohimnfgljqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 09:23 قراءة: 0 د, 45 ث
      
يدخل النجم الساحلي بداية من اليوم وإلى غاية 10 أوت الجاري في تربص إعدادي بحمام بورقيبة في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.
ووجه كريستيان براكوني المدرب الفرنسي لفريق جوهرة الساحل الدعوة لـ29 لاعبا للمشاركة في هذا التربص هم صبري بن حسن ورائد القزاح وخالد يوسف وريان الأندلسي وحسام دقدوق ومحمد حسين وموسى دياوارا وياسين بن عبد الله وعزمي غومة وناجح الفرجاني وأنس قريرة وصفوان بن إبراهيم ومعاذ بن رحيم ووجدي كشريدة ومحمد سانغاري ومحمد الهادي بوسلامة وعثمان دياخيتي وأمبروز أوشيغبو وعبد الله العمري وأحمد الزرقاطي وأنس العثماني وأسامة عبيد وأشرف بن ضياف ونزار الشميسي وياسين رجب وريان قارة وموسى سانغور وايوب الفجاري وصانداي ميغوي.
وكان النجم الساحلي استهل سلسلة مبارياته الودية يوم الاحد الماضي بالفوز في سوسة على الترجي الجرجيسي بهدفين دون رد.

ولحساب الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 22 و23 أوت الجاري، يتحول النجم الساحلي إلى رادس لملاقاة مضيفه الترجي الرياضي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333962

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 أوت 2026 | 20 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:25
16:14
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet40°
37° Babnet
الــرياح:
1.66 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
40°-30
37°-28
36°-26
37°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 23110,8
  • (03/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38133 DT
  • (03/08)
  • 1 $ = 2,93746 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/08)     772,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/08)   29782 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio