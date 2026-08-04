متابعة الاستعدادات التنظيمية للدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية موضوع جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية

في إطار متابعة الاستعدادات التنظيمية المتعلّقة بالدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية، انتظمت مساء أمس الاثنين بمقر وزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل جمعت الوزيرة أمينة الصرارفي بعدد من أعضاء من الهيئة المديرة للدورة من بينهم مدير الدورة مختار العجيمي وعدد من إطارات الوزارة.وفي مستهلّ هذا اللقاء، أكدت الصرارفي على ضرورة تنظيم دورة استثنائية من أيّام قرطاج السينمائية احتفاء بستّينيّة هذه التظاهرة مما يضاعف المسؤولية لترك بصمة خاصّة محليا وإفريقيا وعالميا.وتمّ خلال هذه الجلسة التطرق إلى عدد من المحاور المتعلّقة بالمضامين المقترحة ومنها ستّينية المهرجان وأهم مراحل تطوّر هذا الموعد الثقافي الرّيادي وأبرز الأقسام المقترحة والضيوف المشاركين والتكريمات، فضلا عن التنفيذ اللّوجستي والاعتمادات المالية المخصّصة لمختلف الفقرات والسهرات.وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة أنه سيتم تخصيص مساحة زمنية هامة من التظاهرة للتوثيق، وذلك بالتعاون مع التلفزة التونسية وأطراف أخرى متدخلة، خاصة وأن للمهرجان تاريخا إفريقيا وعالميا مهما، مما يجعل الرّهان كبيرا لتنفيذ دورة استثنائية تستقطب وسائل الإعلام من مختلف مناطق العالم.وللتذكير، تنتظم الدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية في الفترة الفاصلة بين 12 و19 ديسمبر 2026.