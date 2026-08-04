JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:23 Tunis

متابعة الاستعدادات التنظيمية للدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية موضوع جلسة عمل بوزارة الشؤون الثقافية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a71a101cc42f8.69047943_henopkfmqiljg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 09:20 قراءة: 0 د, 51 ث
      
في إطار متابعة الاستعدادات التنظيمية المتعلّقة بالدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية، انتظمت مساء أمس الاثنين بمقر وزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل جمعت الوزيرة أمينة الصرارفي بعدد من أعضاء من الهيئة المديرة للدورة من بينهم مدير الدورة مختار العجيمي وعدد من إطارات الوزارة.
وفي مستهلّ هذا اللقاء، أكدت الصرارفي على ضرورة تنظيم دورة استثنائية من أيّام قرطاج السينمائية احتفاء بستّينيّة هذه التظاهرة مما يضاعف المسؤولية لترك بصمة خاصّة محليا وإفريقيا وعالميا.
وتمّ خلال هذه الجلسة التطرق إلى عدد من المحاور المتعلّقة بالمضامين المقترحة ومنها ستّينية المهرجان وأهم مراحل تطوّر هذا الموعد الثقافي الرّيادي وأبرز الأقسام المقترحة والضيوف المشاركين والتكريمات، فضلا عن التنفيذ اللّوجستي والاعتمادات المالية المخصّصة لمختلف الفقرات والسهرات.

وجاء في بلاغ صادر عن الوزارة أنه سيتم تخصيص مساحة زمنية هامة من التظاهرة للتوثيق، وذلك بالتعاون مع التلفزة التونسية وأطراف أخرى متدخلة، خاصة وأن للمهرجان تاريخا إفريقيا وعالميا مهما، مما يجعل الرّهان كبيرا لتنفيذ دورة استثنائية تستقطب وسائل الإعلام من مختلف مناطق العالم.
وللتذكير، تنتظم الدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية في الفترة الفاصلة بين 12 و19 ديسمبر 2026.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333961

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 04 أوت 2026 | 20 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:03
19:25
16:14
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet41°
35° Babnet
الــرياح:
0.99 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
37°-28
36°-26
37°-26
37°-26
  • Avoirs en devises 23110,8
  • (03/08)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38133 DT
  • (03/08)
  • 1 $ = 2,93746 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/07)     851,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/07)   29771 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio