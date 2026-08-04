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معالجة إشكاليات منظومة الدواجن والبيض محور لقاء بوزارة التجارة

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 09:11 قراءة: 0 د, 53 ث
      
جدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ، التأكيد على ضرورة العمل في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها والوصول إلى حلول هيكلية 
كان ذلك خلال اجتماع  الوزير أمس  الاثنين، بممثّلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة


ويأتي هذا اللّقاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء،  في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة لمتابعة الوضعية العامة التي يعرفها القطاع خاصة في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار والتي كانت لها عديد التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاته
وأبرز في هذا السياق، أن الحلول المقترحة من شأنها المساهمة في الحفاظ على استمرارية المنظومة وتعزز قدرتها على مجابهة الصعوبات بما يخدم المصلحة العامة للناشطين في المنظومة خاصة صغار المربين والمتوسطين منهم، وفق السياسة الاجتماعية للدولة.
كما تم التأكيد  خلال الاجتماع، على مزيد التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية المركزية والجهوية والمهنية ذات العلاقة بالقطاع والاستعداد لكل الطوارئ التي من المتوقع حدوثها مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي بعض الظواهر التي تسبب جملة من الإشكاليات والتحديات للمنظومة
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