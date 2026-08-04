بنزرت المحطة الثانية... أمين بودشارت يواصل رحلته الموسيقية في تونس

ستعدّ الموسيقار وقائد الأوركسترا المغربي أمين بودشارت للقاء جمهوره في مهرجان بنزرت الدولي يوم 9 أوت الجاري ،ليقدّم عرضه الموسيقي الذي يكسرالحواجز بين الفنان والجمهور، ويحوّل الحاضرين إلى جزء أساسي من الأداء في تجربة فنية استثنائية تجمع بين الغناء الجماعي والتفاعل المباشرمشروع فني ينطلق في تونس من مهرجان صفاقس الدولي يوم 8 اوت قبل ان يحط بودشارت رحاله بمدينة بنزرت ، ويستقبل كل حفل جديد له بشغف كبير، حتى أصبحت مشاركاته في المهرجانات التونسية من أبرز المواعيد الفنية التي ينتظرها عشاق الموسيقى كل عامولا يقتصر ارتباط أمين بودشارت بتونس على حفلاته الدورية، بل يمتد إلى حضوره المتواصل في المشهد الثقافي التونسي، إذ تحظى عروضه بإعادة بث على إحدى القنوات الوطنية، ما جعل تجربته الموسيقية مألوفة لدى شريحة واسعة من الجمهوركما يضم مشروعه الفني منذ انطلاقته مجموعة من الموسيقيين التونسيين الذين يرافقونه في مختلف جولاته وحفلاته عبر العالم، في تجسيد لروح التعاون والانفتاح التي يقوم عليها هذا المشروععن بنزرت تحدث أمين بودشارت ليقول ان التجوال بموسيقانا عبر العالم مغامرة رائعة، لكن الغناء تحت سماء بنزرت أمام جمهور بهذا القدرمن الشغف يظل لحظة استثنائية لا تُضاهى، فالجمهور التونسي جزء لا يتجزأ من قصة بودشارت، وكل حفل نقدمه هنا هو احتفال حقيقي بالموسيقى، وبالعلاقة التي تجمعنا بهذا الجمهوروفي بنزرت، سيكون جمهور المهرجان على موعد مع التجربة الموسيقية التشاركية التي اشتهر بها أمين بودشارت، والتي تقوم على تحويل الحاضرين إلى جزء فاعل من العرض، حيث يصبح الجمهور شريكاً في الأداء لا مجرد متلقٍومنذ إطلاق هذا المفهوم سنة 2022، استقطبت التجربة عشرات الآلاف من المشاركين في مختلف أنحاء العالم، واكتسبت زخماً عالمياً بعد الانتشار الواسع لل"فيديو" الذي وثّق الأداء الجماعي لأغنية " جانا الهوى " بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو المشهد الذي رسّخ اسم بودشارت كصاحب واحدة من أبرز التجارب الموسيقية التفاعلية في العالم العربي وخارجهويواصل أمين بودشارت، إلى جانب مسيرته الفنية، التزامه بدعم الطاقات الشابة، حيث يخصص في كل عرض مساحة لاكتشاف مواهب جديدة في مجالات الغناء والعزف والرقص، ويدعوها إلى مشاركة الركح أمام جمهور غفير، في خطوة تهدف إلى إبراز إمكاناتها ومنحها فرصة حقيقية للانتشار واكتساب الخبرةوسيقدّم بودشارت خلال حفله في مهرجان بنزرت الدولي برنامجاً موسيقياً متنوعاً يجمع بين مختارات من التراث الموسيقي التونسي، وأشهر كلاسيكيات الأغنية العربية، وأعمال عالمية أعاد صياغتها برؤية فنية معاصرة، فضلاً عن عدد من مؤلفاته الأصلية، في عرض يعد الجمهور بأمسية ثرية تمتزج فيها الأصالة بروح التجديد والتفاعل الجماعي