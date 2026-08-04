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بنزرت المحطة الثانية... أمين بودشارت يواصل رحلته الموسيقية في تونس

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Bookmark article    Publié le Mardi 04 Août 2026 - 13:39 قراءة: 1 د, 54 ث
      
ستعدّ الموسيقار وقائد الأوركسترا المغربي أمين بودشارت للقاء جمهوره في مهرجان بنزرت الدولي يوم 9 أوت الجاري ،ليقدّم عرضه الموسيقي الذي يكسرالحواجز بين الفنان والجمهور، ويحوّل الحاضرين إلى جزء أساسي من الأداء في تجربة فنية استثنائية تجمع بين الغناء الجماعي والتفاعل المباشر
مشروع فني ينطلق في تونس من مهرجان صفاقس الدولي يوم 8 اوت قبل ان يحط بودشارت رحاله بمدينة بنزرت ، ويستقبل كل حفل جديد له بشغف كبير، حتى أصبحت مشاركاته في المهرجانات التونسية من أبرز المواعيد الفنية التي ينتظرها عشاق الموسيقى كل عام
ولا يقتصر ارتباط أمين بودشارت بتونس على حفلاته الدورية، بل يمتد إلى حضوره المتواصل في المشهد الثقافي التونسي، إذ تحظى عروضه بإعادة بث على إحدى القنوات الوطنية، ما جعل تجربته الموسيقية مألوفة لدى شريحة واسعة من الجمهور

كما يضم مشروعه الفني منذ انطلاقته مجموعة من الموسيقيين التونسيين الذين يرافقونه في مختلف جولاته وحفلاته عبر العالم، في تجسيد لروح التعاون والانفتاح التي يقوم عليها هذا المشروع
عن بنزرت تحدث أمين بودشارت ليقول ان التجوال بموسيقانا عبر العالم مغامرة رائعة، لكن الغناء تحت سماء بنزرت أمام جمهور بهذا القدرمن الشغف يظل لحظة استثنائية لا تُضاهى، فالجمهور التونسي جزء لا يتجزأ من قصة بودشارت، وكل حفل نقدمه هنا هو احتفال حقيقي بالموسيقى، وبالعلاقة التي تجمعنا بهذا الجمهور
وفي بنزرت، سيكون جمهور المهرجان على موعد مع التجربة الموسيقية التشاركية التي اشتهر بها أمين بودشارت، والتي تقوم على تحويل الحاضرين إلى جزء فاعل من العرض، حيث يصبح الجمهور شريكاً في الأداء لا مجرد متلقٍ

ومنذ إطلاق هذا المفهوم سنة 2022، استقطبت التجربة عشرات الآلاف من المشاركين في مختلف أنحاء العالم، واكتسبت زخماً عالمياً بعد الانتشار الواسع لل"فيديو" الذي وثّق الأداء الجماعي لأغنية " جانا الهوى " بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو المشهد الذي رسّخ اسم بودشارت كصاحب واحدة من أبرز التجارب الموسيقية التفاعلية في العالم العربي وخارجه
ويواصل أمين بودشارت، إلى جانب مسيرته الفنية، التزامه بدعم الطاقات الشابة، حيث يخصص في كل عرض مساحة لاكتشاف مواهب جديدة في مجالات الغناء والعزف والرقص، ويدعوها إلى مشاركة الركح أمام جمهور غفير، في خطوة تهدف إلى إبراز إمكاناتها ومنحها فرصة حقيقية للانتشار واكتساب الخبرة
وسيقدّم بودشارت خلال حفله في مهرجان بنزرت الدولي برنامجاً موسيقياً متنوعاً يجمع بين مختارات من التراث الموسيقي التونسي، وأشهر كلاسيكيات الأغنية العربية، وأعمال عالمية أعاد صياغتها برؤية فنية معاصرة، فضلاً عن عدد من مؤلفاته الأصلية، في عرض يعد الجمهور بأمسية ثرية تمتزج فيها الأصالة بروح التجديد والتفاعل الجماعي
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